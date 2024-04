Concessa la deroga ministeriale per pescare il 25 aprile, la Regione avvia i contatti con la marineria

TERMOLI. Autorizzata la deroga per uscire a pesca il 25 aprile. A renderlo noto è stata la Federpesca. «Comunichiamo che il Ministero, sulla base dell’accordo sindacale sottoscritto da Federpesca, Coldiretti impresa pesca, Alleanza delle Cooperative, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila pesca, ha concesso la deroga al divieto di pesca per la festività del 25 aprile. Le imprese hanno l’obbligo di segnalare la volontà di usufruire della deroga all’Autorità marittima e di recuperare la giornata di fermo entro i 15 giorni lavorativi successivi.

Con successivo accordo verranno concordate eventuali ulteriori date in deroga per l’anno 2024». Ma non è questo provvedimento, di certo, a risolvere le problematiche del comparto ittico, sempre “stretto” tra caro gasolio, l’Europa burocrate eccessivo e gli indennizzi che non arrivano. Per questo, dalla marineria locale sollecitano le istituzioni ad accelerare il pagamento delle annualità 2021, 2022, e 2023, anche perché il prossimo fermo biologico arriverà tra meno di 4 mesi, se sarà confermato l’orientamento degli anni precedenti.

Ma non è tutto, in Molise, in particolare, l’invito al Governo regionale era quello di aprire al più presto il tavolo di confronto con le associazioni di categoria locali, in cui affrontare tutti i problemi del settore della pesca, oltre all’attivazione del Feampa, per i bandi da finanziare coi fondi comunitari. Un contatto c’è stato proprio ieri sera e nei prossimi giorni verrà convocato un briefing formale.

L’associazione Armatori Pesca del Molise si esprime soddisfazione per l’interesse mostrato.