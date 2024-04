Pendolari senza fermata nell'indotto Sevel, interviene l'Ugl

TERMOLI. Pendolari molisani in Val di Sangro sono penalizzati per raggiungere le fermate di altri siti produttivi che non sia quella dinanzi allo stabilimento Sevel. Per questo motivo è intervenuta, tramite una lettera indirizzata all'Atm Molise, all'Arap Abruzzo e alle Regioni Abruzzo e Molise, la segreteria della Ugl metalmeccanici.

La segreteria della Ugl metalmeccanici, che non più tardi di una settimana fa, è venuta a conoscenza che la Società di trasporti Atm Molise, dopo il provvedimento del tribunale di Campobasso, che ha annullato la sanzione fatta recapitare ad un proprio dipendente per non aver svolto il servizio di una fermata non a norma (l’unica fermata validamente autorizzata, è prevista presso la Sevel), riconoscendo le ragioni del lavoratore conducente, in quanto non può legalmente reggere una disposizione che obblighi il suddetto a violare una norma di sicurezza, poiché, in caso d’incidente, ne risponderebbe penalmente e civilmente, la suddetta azienda di trasporti, ha provveduto ad un ordine di servizio dove si legge, in un comunicato che “a far data dal 20 aprile, all'interno dell'Area Industriale Val di Sangro, dovrà essere effettuata la sola fermata indicata sul Pea davanti allo stabilimento Sevel”, si è subito mobilitata presso le sedi competenti per segnalare il problema che tale provvedimento crea ai dipendenti dei diversi stabilimenti della zona industriale.

In una nota il Segretario Saraceni: dietro le molteplici segnalazioni di decine di lavoratori che si recano sui vari luoghi di lavoro, che subiranno inevitabilmente, come già accaduto 4 anni fa, problemi di disagi di varia natura, e sollecitato dal proprio dirigente provinciale Scarano, dopo aver esposto il problema sia telefonicamente, che con una richiesta scritta a tutte le parti interessate, auspica una immediata e fattiva risoluzione dell'inconveniente. Eventuali ritardi, concludono Saraceni e Scarano, non saranno più tollerati, in quanto già si è superato di gran lunga ogni ritardo in merito alla suddetta questione.

Di seguito la lettera della Ugl Metalmeccanici di Chieti.

«La scrivente segreteria Interprovinciale Ugl Metalmeccanici di Chieti – Pescara, dopo aver interloquito telefonicamente con i Vostri funzionari in indirizzo, esponendo le molteplici difficoltà che i lavoratori interessati subiranno, in riferimento all'ordine di servizio della Atm Molise dove si legge in un comunicato che “a far data dal 20 aprile, all'interno dell'Area Industriale Val di Sangro, dovrà essere effettuata la sola fermata indicata sul PEA davanti allo stabilimento Sevel” chiede, cortesemente, aggiornamenti in tempi rapidissimi, al fine di informare i lavoratori, sulla situazione attuale. Qualora il provvedimento, per ragioni di tempistiche, non dovesse subire variazioni, onde evitare, come già sopra citato, difficoltà ai lavoratori interessati per il raggiungimento delle proprie postazioni di lavoro, siamo a richiedervi qualora fosse possibile, un provvedimento d'urgenza, dove si garantisce la continuazione del servizio fino alla messa in sicurezza delle nuove aree di fermata».