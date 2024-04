#girolevitespezzateDAY approda a Termoli

TERMOLI. La UiltecMolise con il patrocinio del comune di Termoli, ha organizzato per la città di Termoli, l’iniziativa nazionale #girolevitespezzateDAY, intitolata al tema della salute e sicurezza e promossa sul territorio nazionale dall’associazione APS #girolevitespezzate, col Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’appuntamento è per domenica 28 aprile con una parata in bicicletta che si terrà in contemporanea in diversi Comuni Italiani. La speranza è di coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro e sull’importanza della prevenzione, in ricordo di tutte le vittime sul lavoro.

I dati sono un bollettino di guerra, più di 1000 persone ogni anno muoiono. Numeri inaccettabili, frutto di una cultura diffusa sbagliata che presta poca attenzione alla prevenzione e all’adozione di condizioni, comportamenti e stili di vita sani e sicuri. La pedalata, si svolgerà su un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere completato anche da persone che non pedalano da tempo.

L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta