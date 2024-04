Forniture elettriche a singhiozzo, il Cosib si confronta con Enel distribuzione

TERMOLI. Come già anticipato nei giorni scorsi sul “Gruppo Aziende Cosib”, in data odierna si è tenuta una call tra il Cosib, in persona del direttore generale Nicola Del Re, Antonio Arielli e Franco Di Michele, e il responsabile area operativa della e-distribuzione Romualdo Carnicelli, dalla quale è emerso che la presenza di anomalie rilevate nel mese di novembre a tutt’oggi sono state risolte, così come lo sono state quelle riscontrate nei giorni scorsi sulla rete e che, hanno interessato parzialmente l’agglomerato industriale.

Tali ultimi disturbi sono stati generati da una cabina primaria Enel per la quale e-distribuzione è immediatamente intervenuta, dopo le necessarie attività di ricerca del guasto, tramite l’isolamento della stessa e sostituendo le apparecchiature di manovra mal funzionanti.

Il mal funzionamento dell’intera rete registrato nei giorni scorsi, potrebbe essere stato causato anche da tutte quelle aziende insediate nell’agglomerato industriale e che non hanno adeguato i propri impianti alla norma CEI 61000-4-34.

Si precisa, inoltre, che la presenza di interruzioni transitorie, brevi, prolungate e/o buchi di tensione rientrano nella fisiologica funzione delle reti.

Sul punto nei prossimi giorni saranno inviate slide esplicative.

Per quanto innanzi il Direttore Generale del Consorzio ed e-distribuzione hanno concordato sulla necessità di un puntuale monitoraggio della rete elettrica all’interno dell’agglomerato industriale, anche mediante successivi incontri nei prossimi mesi per la verifica e l’analisi dei dati raccolti, al fine di eliminare, nei limiti del possibile, le eventuali anomalie rilevate generanti le interruzioni e/o i cali di tensione.

Un primo incontro di verifica è stato già concordato per il 13/05/2024.

A tal fine si richiede a tutte le aziende interessate di comunicare tempestivamente al consorzio tramite mail all’indirizzo cosib@pec.cosib.it tutte le eventuali future interruzioni, riportando:

1) POD dell’utenza;

2) Data/ora/durata dell’evento.

Si allega inoltre:

- Comunicato Accordo e-distribuzione-Confindustria;

- Guida Qualità Alimentazione Elettrica e-distribuzione.

A darne notizia il comitato direttivo del Cosib.