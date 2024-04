Giornata nazionale “Orgoglio Coldiretti” celebrata anche in Molise

CAMPOBASSO. Giornata nazionale “Orgoglio Coldiretti”, domani, 30 aprile 2024, a partire dalle ore 10, presso il Grand Hotel Rinascimento sito in via Baldassarre Labanca n. 37.

La manifestazione, che cade nell’anno in cui l’Organizzazione compie 80 anni dalla sua fondazione (avvenuta il 30 ottobre 1944) si svolgerà contemporaneamente in tutte le provincie d’Italia. Obiettivo dell’incontro, cui sono attesi circa 500 soci imprenditori agricoli e zootecnici provenienti da tutta la regione, è quello di condividere i risultati raggiunti, anche con la mobilitazione del Brennero, oltre che le priorità e le azioni che Coldiretti ha messo e metterà in campo nel prossimo futuro a livello europeo, nazionale e regionale.

La Giornata dell’Orgoglio Coldiretti giunge a seguito delle 13 assemblee tenute in vari centri della regione durante le quali l’Organizzazione ha affrontato, con i propri soci, una serie di criticità che spaziano dall’aumento incontrollato dei cinghiali e della fauna selvatica più in generale all’aumento dei costi di produzione, dalla tracciabilità ed etichettatura obbligatoria dell’origine dei prodotti al consumo di suolo agricolo mediante fotovoltaico ed eolico selvaggio, fino al corretto utilizzo delle risorse idriche, passando per i cambiamenti climatici in atto, la moratoria dei debiti delle aziende agricole e la nuova Pac.