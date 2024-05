«Dignità al lavoro», il Primo maggio con la Confsal

CAMPOBASSO. Primo maggio con la giornata Nazionale del Lavoro Confsal in collegamento in diretta streaming da piazza Plebiscito Napoli con tutte le regioni d’Italia sui temi:

- più dignità al lavoro;

- più salute e sicurezza;

- più equità retributiva;

- più sviluppo e occupazione.

«La situazione lavorativa del nostro paese ci spinge a incontrare tutte le lavoratrici e i lavoratori, i giovani e i pensionati ma soprattutto coloro che non hanno un lavoro.

È necessario per questo unire le forze atte ad affrontare insieme le difficoltà attuali con l’obiettivo di dare dignità e speranza per il futuro in modo particolare alle regioni del sud Italia.

Bisogna presidiare il governo al fine di rendere strutturali le misure per l’occupazione e il taglio del cuneo fiscale.

È necessario varare un piano straordinario per l’emergenza sicurezza sul lavoro per una rapida decrescita degli infortuni gravi di cui più di mille mortali nello scorso anno e per centinaia di migliaia di segnalazioni di malattie professionali.

Bisogna vigilare sul rispetto delle regole ai lavori acquisiti in sub appalto e all’impiego di personale irregolare e sottopagato.

Ci corre l’obbligo di sollecitare il governo a coinvolgere i sindacati a confrontarsi non solo nella fase di illustrazione ma anche e soprattutto nella fase di preparazione dei provvedimenti.

Speriamo che le recenti misure introdotte dall’esecutivo per incentivare le assunzioni di lavoratori svantaggiati, persone con disabilità, under 30, donne di qualsiasi età, disoccupati ed ex percettori del reddito di cittadinanza possano trovare riscontro già a partire dal corrente anno».