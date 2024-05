«Più che mai primo maggio!», la Rete della Sinistra a difesa dei lavoratori

TERMOLI. Quella che noi chiamiamo Festa dei Lavoratori nasce come festa di sangue, con il massacro di Haymarket a Chicago nel 1886, operai uccisi perché chiedevano la giornata lavorativa di otto ore; una festa nata dal sangue degli sfruttati, non per caso cancellata durante il ventennio fascista, ma ripresa e diffusa ora dovunque, che per noi italiani continuò nel sangue dei contadini a Portella della Ginestra il primo maggio del ‘47.

E tanti anni dopo, dopo aver elaborato la Costituzione figlia della Resistenza, e aver scritto nel suo primo articolo la parola lavoro come fondamento della Repubblica, continua nel sangue del bollettino giornaliero degli incidenti mortali, nella fine atroce cui vanno incontro troppi operai (schiacciati da travi o presse, stritolati da macchinari, soffocati da esalazioni, saltati in aria e arsi vivi sulla terra e sott’acqua): elenco che sconvolge la coscienza di chi continua a credere che si debba uscire di casa la mattina per guadagnarsi il pane, non per non tornarvi mai più.

La Festa prende il nome e le facce dei migranti sfruttati come schiavi nei nostri campi, si incarna nel caporalato sbandierato alla luce del sole e raramente perseguito, ci guarda con gli occhi dei rider umiliati da contratti impossibili, la ascoltiamo nelle voci dei dipendenti delle cooperative che cambiano abito e titolo per non pagare tasse.

E rinasce nel ricordo indelebile dei tanti che diedero la vita per i diritti dei lavoratori: ma sembra che le grandi lotte sindacali, che ci hanno dato alcune tra le migliori leggi esistenti in Europa e non solo, si affievoliscano sempre più, tra sindacati accomodanti e accomodati che non rappresentano più nessuno, governi ignoranti che peraltro negano il ruolo dei corpi intermedi, indispensabili per la democrazia, e vertiginose mutazioni della modalità di lavoro, in continua evoluzione e non certo a vantaggio dei lavoratori.

Per chi faremo festa domani qui a Termoli? Per il lavoro nero di tanti ragazzi nella stagione balneare che si avvicina, per i tanti contratti a due, quattro, sei ore che diventano poi dodici al giorno senza riposo, per i raccoglitori di pomodori che rischiano ogni giorno di cadere uccisi dal caldo, per gli operai della Vibac beffati e non sostenuti da nessuno, per i tanti prepensionati e cassintegrati della Stellantis (quella che deve traghettare il Molise verso magnifiche sorti e progressive!), per i precari che vivono nell’angoscia di non sapere se tra un mese avranno ancora uno stipendio, per gli operai del cantiere della Bifernina fermo da un anno, non pagati e alla fine pure licenziati nel silenzio delle istituzioni?

Quello in cui ci tiene immersi il capitalismo predatorio del XXI secolo è uno spietato sistema lavorativo, che non comprende ma conta, non ascolta ma misura, non sostiene ma sanziona, non riconosce il merito e non valorizza la dedizione, ma chiede il massimo e dà il minimo, fino a rendere uomini e donne schiavi inconsapevoli, in nome del Dio profitto: quello che ha portato il proprietario di quella cava a Carrara a dire che gli operai muoiono sul lavoro perché sono deficienti

E sullo sfondo di questo Primo Maggio ormai ridotto solo a un concertone senz’anima, sull’onda delle bugie di un governo inetto che tenta di far passare le mancette di 100 euro come aumenti strutturali di stipendio, che ha trattato da ladri e fannulloni i percettori del reddito di cittadinanza, che rifiuta ostinatamente il salario minimo, vigente persino negli USA tempio del liberismo, che suona fanfare magniloquenti sul PIL in crescita (guardandosi bene dal dire che gli altri paesi d’Europa crescono molto di più), cosa continua a chiedere la sinistra?

E’ semplice: il pane e le rose, come diceva lo slogan che contrassegnò la lotta degli operai tessili nel 1912. Essi reclamavano per sé non solo il pane quotidiano, ma anche il diritto a poter godere della bellezza senza che quest'ultimo venisse annullato da una vita in cui contasse solo il lavoro.

Perchè il lavoro è un diritto: ma deve essere sicuro e tutelato, e pagato il giusto. . E deve lasciarci il tempo di vivere, oziare, studiare, contemplare la natura, abbracciare chi amiamo.

Il primo Maggio per noi continua a significare chiedere tutto questo, esigere pane e rose, lottare ogni giorno per chi ha perso in questi anni troppi diritti. E qui in Molise anche quello ad essere curato dignitosamente.

Strada lunga e in salita: ma così era anche quella dei partigiani che abbiamo onorato pochi giorni fa.

Abbiamo buona memoria e buone gambe. Buon Primo Maggio a tutti le lavoratrici e tutti i lavoratori!»

Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra