Eccellenze molisane in vetrina al Cibus di Parma

TERMOLI. Da domani 7 maggio fino a giovedì 10 maggio, le eccellenze enogastronomiche molisane saranno presenti alla 22^ edizione del Cibus di Parma, uno dei più importanti palcoscenici mondiali del settore agroalimentare Made in Italy. È prevista la partecipazione di tantissimi espositori, oltre 3.000 brand, migliaia di buyer della grande distribuzione italiana e internazionale provenienti da mercati come Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Medio Oriente.

La Regione Molise, in collaborazione con l’Arsarp avrà il suo spazio espositivo che sarà situato nel Padiglione 7/8 – Area B010 e ospiterà dieci aziende molisane che producono in regime di qualità (Dop, Igp, Doc, Igt, Biologico) secondo quanto previsto dal Psr Molise 2014/2022, ossia nell’ottica di promozione delle produzioni agroalimentari locali certificate, al fine di garantire al consumatore la genuinità, l’alta qualità e la tracciabilità dei prodotti e la sostenibilità del ciclo produttivo, princìpi rispondenti alle esigenze del mercato ed ai requisiti imposti dalle norme che tutelano la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

Le aziende molisane presenti, presso lo spazio espositivo della Regione Molise, saranno: per il settore vitivinicolo L’Arco Antico, Colle Sereno, Di Vito Farm SSAgricola, Herero, Casale Madonna Grande, per la produzione olearia Timperio Michele e Marina Colonna, per il settore della frutta secca Nutfruit Italia, per i prodotti da forno Cianciullo, per la produzione del caffè Caffè Monforte. Inoltre, saranno presenti all’interno della Fiera: Caseificio Valle Verde, Consorzio dal Molise, Dolceamaro, La Molisana, Olearia Ortuso, Orto D’Autore, Ortofrutta Sol Sud, Sipa International, Tartufi Le Ife, Tesori del Matese, Testa Pastificio Artigianale, Valentino.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà domani 7 maggio alle ore 10.30 presso la Sala Plenaria Padiglione 1 “Dinamiche competitive internazionali nel settore agroalimentare” ed interverranno Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare ed Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy.

“L’assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari, in piena sinergia con l’Arsarp -ha dichiarato l’assessore Salvatore Micone- crede e sostiene che, occasioni come il Cibus, siano appuntamenti importanti per la promozione delle eccellenze e delle produzioni di qualità Made in Molise, affinché tutti possano conoscerle ed apprezzarle, soprattutto il pubblico di esperti del settore agroalimentare nazionale ed internazionale, e da cui potranno nascere opportunità di business per le aziende produttrici. Dunque, i prossimi giorni, faremo conoscere ed assaporare il nostro patrimonio identitario fatto di eccellenze autentiche, figlie di territori unici che ne contraddistinguono i sapori, i colori, i saperi, le tradizioni, la storia.

Eccellenze enogastronomiche, simboli indiscussi della nostra terra che rappresentano l’autenticità delle materie prime, la tracciabilità della filiera corta e del ciclo produttivo, dove i campi seguono il ritmo delle stagioni, abbracciano il ciclo della vita, nel pieno rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi, attraverso un’agricoltura tradizionale, biologica e sostenibile di cui gli agricoltori e tutte le mani sapienti che danno vita ai prodotti finiti, che giungono sulle nostre tavole, ne sono i custodi indiscussi ed i garanti dell’alta qualità e della sicurezza alimentare. A tal proposito, lo slogan con cui accoglieremo i visitatori nel nostro spazio espositivo sarà «Im Molise, Im Food. Im Molise, Im Quality»".