Continua la morìa di vongole, si fermano ancora le imbarcazioni del Co.Ge.Vo. Termoli

lun 06 maggio 2024

TERMOLI. Partito il fermo tecnico della pesca dei molluschi bivalvi, i cosiddetti vongolari, a Termoli.

Agli ormeggi per tutto il mese di maggio le imbarcazioni del Co.Ge.Vo.

Ennesimo stop all'attività di raccolta che arriva dopo mesi davvero travagliati, con la crisi che sta minando la sopravvivenza del comparto.

I vongolari si sono riuniti in assemblea lo scorso 30 aprile: «Considerata la continua grave moria dei molluschi bivalvi, tale da non consentire più agli operatori del settore di praticare l'attività di pesca, il Consorzio si è riunito in assemblea il giorno 30 aprile e dopo un'attenta disamina della questione, ha ritenuto necessario deliberare a maggioranza assoluta che tutte le imbarcazioni facenti parte del Co.Ge.Vo. Termoli effettueranno un periodo di arresto temporaneo obbligatorio, dal primo al 31 maggio».

L'ORDINANZA

Gli aderenti al consorzio obbligatorio hanno deciso, a maggioranza, un periodo di arresto temporaneo obbligatorio per l’anno 2024 della pesca dei molluschi bivalvi - vongola VENUS spp (Chamelea gallina) anche mediante le unità autorizzate alla pesca abilitate al sistema draga idraulica (attrezzo HMD – “draghe meccaniche comprese le turbo-soffianti”) iscritte nei registri del Compartimento Marittimo di Termoli e ormeggiate presso la banchina di riva, chiedendo che si emettesse apposita ordinanza.

Nell’ambito del Compartimento marittimo di Termoli, il primo periodo di arresto temporaneo obbligatorio per l’anno 2024 della pesca professionale dei molluschi bivalvi - vongola Venus spp (Chamelea gallina) anche mediante le unità autorizzate alla pesca abilitate al sistema draga idraulica (attrezzo Hmd), è il seguente: dal 02/05/2024 al 31/05/2024 (estremi compresi), le unità abilitate all’esercizio della pesca con altri attrezzi, oltre a quelli del sistema draga idraulica, possono optare per la continuazione dell’attività anche nel periodo di interruzione, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei molluschi bivalvi ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità Marittima.

A tal fine l’armatore dovrà averne dato comunicazione scritta a questa autorità marittima entro e non oltre il 2 maggio 2024.

L’ordinanza non si applica alla pesca eseguita per scopi scientifici e/o di ricerca; a tal fine saranno obbligatorie le comunicazioni preventive da parte del Co.Ge.Vo. e dell’Ente di ricerca già autorizzato. Alla ripresa dell’attività, la pesca dei molluschi bivalvi sarà disciplinata dall’Ordinanza n. 34/2019.