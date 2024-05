Mondo zootecnico e pascoli, bando della Regione Molise

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise comunica che, con determina dirigenziale n. 2415 del 7-5-2024, è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma-pagamento, per l’annualità 2024, riferite agli interventi:SRA01-ACA01 - Produzione integrata, SRA08- ACA08 - Gestione prati e pascoli non avvicendati – azioni 8.2 e 8.3, SRA14-ACA14 - Allevatori custodi dell’agro biodiversità, SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - azioni 29.1 e 29.2.

Beneficiari del sostegno sono le sole aziende che già hanno assunto l’impegno quinquennale, presentando la domanda di sostegno/pagamento a valere su bandi pubblicati nel 2023, e vanno presentate sul portale Sian, già operativo, secondo le istruzioni Agea.

Per tutti i bandi, la presentazione della domanda di conferma e il rispetto degli impegni assunti inizialmente sono le due condizioni indispensabili per poter beneficiare dei premi per l’anno in corso. La scadenza per la presentazione delle domande di conferma è fissata al 15 maggio 2024.

Termine che, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella scorsa riunione tenutasi il 2 maggio scorso, è stato deciso che sarà poi prorogato al 1° luglio 2024.