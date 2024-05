Festa della mamma, l'esperienza di Filomena Carrino tra lavoro in Poste e la famiglia

MOLISE. Poste Italiane festeggia la Festa della Mamma, in calendario domenica 12 maggio, promuovendo anche in Molise diverse iniziative a sostegno della parità di genere.

La testimonianza di Filomena Carrino è un perfetto esempio dell’attenzione che l’azienda dedica ai propri dipendenti. Filomena è una delle 11 mamme dipendenti in Molise che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure previste nell’ambito delle politiche della famiglia.

Trentacinque anni da compiere a giugno, laureata Economia aziendale all’Università degli Studi del Molise con magistrale in Imprenditorialità e innovazione, vive a Frosolone con suo marito Claudio ed è mamma di Giovanni (4 anni) e Carmen (un anno a giugno).

Assunta in Poste Italiane con contratto a tempo indeterminato nel dicembre 2022, è operatrice di sportello nell’ufficio postale di Fornelli, ma dopo la maternità è rientrata nell’ufficio postale di Frosolone con la medesima mansione. L’attenzione di Poste Italiane al tema della genitorialità e alla figura materna si concretizza infatti anche attraverso la possibilità, per le neo mamme, di lavorare in una sede limitrofa alla propria residenza durante il periodo di allattamento, fino al compimento di un anno del bambino.

La dipendente racconta il suo ingresso in Poste. “Prima di entrare nel mondo Poste avevo lavorato presso uno studio commerciale e poi in una società di consulenza, sempre a Campobasso. Con l’arrivo di Giovanni, il mio primo figlio, per esigenze organizzative e logistiche non ho più ripreso a lavorare. Finché a giugno 2022 ho inviato la mia candidatura sul sito di Poste, che ricercava sportellisti in tutta Italia. Inaspettatamente a settembre mi è arrivata una mail con un test preselettivo online e da lì è partito l’iter selettivo fino all’assunzione a dicembre”.

Filomena parla anche del supporto ricevuto dall’azienda, durante il periodo di maternità e al suo rientro, a gennaio di quest’anno: “II supporto che l’azienda offre nei confronti delle madri lavoratrici attraverso le tutele ricevute durante la maternità mi ha permesso di concentrarmi sulla mia famiglia in tutta tranquillità. Dopo la maternità, inoltre, mi è stato possibile rientrare in distacco nel mio comune di residenza e con riduzione giornaliera di due ore. Un vantaggio che ha semplificato il mio rientro e l’organizzazione tra famiglia e lavoro. A Frosolone poi mi sono sentita subito accolta e supportata dai miei colleghi, che sono stati tutti molto disponibili”.

Sul suo lavoro. “Mi piace soprattutto il fatto che ogni giorno ti confronti con situazioni nuove, il contatto con il pubblico e il continuo investimento sulla formazione, che l’azienda ha continuato a garantirmi anche durante la mia assenza. Non da ultimo, è un lavoro che si concilia bene con la famiglia, lasciando libero il pomeriggio da dedicare alla famiglia. L’essere genitori, inoltre, credo conferisca una maggiore maturità, pazienza, disponibilità: tutte caratteristiche che nel nostro lavoro aiutano molto”.

Poste Italiane, oramai costantemente su posizioni di avanguardia sulle politiche di parità di genere, della diversità e dell’inclusione, nel 2024 ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la certificazione “Top Employers” per la qualità delle politiche in tema di organizzazione e valorizzazione delle risorse umane. L’Azienda ha introdotto negli anni numerose iniziative volte a valorizzare l’equilibrio di genere, il supporto della maternità e della paternità, e lo sviluppo della leadership femminile. Ad esempio, per le mamme esiste un percorso dedicato denominato “Lifeed Genitori”, e il programma “Mums at work”, che hanno rispettivamente l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale e di facilitare il rientro delle donne al lavoro dopo il periodo di maternità.

Cartolina e annullo filatelico per la Festa della Mamma. Poste Italiane celebra la Festa della Mamma con una colorata cartolina filatelica. In Molise la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio), oltre che sul sito poste.it. Fino al 13 maggio, inoltre, sarà possibile chiedere anche l’annullo lineare, da utilizzare insieme a quello a datario mobile. Un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

