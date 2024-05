Giovedì prossimo sarà siglata l'intesa definitiva sulla Gigafactory di Termoli

TERMOLI. L'incontro di mercoledì scorso a Roma, nella sede del Mimit, tra il governatore molisano Francesco Roberti e il ministro Adolfo Urso aveva posto le basi per l'intesa definitiva sull'avvio della Gigafactory di Termoli.

Ebbene, l'annuncio su quando sarà ufficialmente cesellato l'accordo tra parti politiche e Acc, la società partecipata da Total, Mercedes e Stellantis, che produrrà batterie elettriche nell'attuale sito del nucleo industriale, sarà siglata la prossima settimana, nella giornata di giovedì.

È l'annuncio lanciato ieri sera proprio dal presidente della Giunta regionale del Molise, nel corso del suo intervento durante l'incontro elettorale nella sede di Corso Umberto, dove sono state presentate le liste comunali, a sostegno di Nico Balice candidato sindaco, di Forza Italia e Termoli Insieme-Noi Moderati.

Un passo decisivo verso la posa della prima pietra del nuovo stabilimento che segnerà l'ingresso nell'era della transizione ecologica sul territorio bassomolisano.

Intanto, auto elettriche di fabbricazione (o tecnologia cinese) da vendere in Europa, per ampliare il parco veicoli green, attraverso modelli meno costosi e più accessibili, ma sulla svolta annunciata dal ceo di Stellantis, Carlos Tavares, è polemica. Stellantis e Leapmotor hanno annunciato che le due società hanno ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per costituire la società Leapmotor International B.V., una joint venture in quote 51/49 guidata da Stellantis. Dalla sede di Amsterdam, il team diretto dal Ceo Tianshu Xin, ex manager di Stellantis China, sta preparando il lancio dei modelli T03 e C10 prima nei mercati europei, ampliando poi le vendite anche in India & Asia Pacifico (esclusa la “Grande Cina”), Medio Oriente & Africa, e Sud America nel quarto trimestre 2024. «L’accordo tra Stellantis e Leapmotor sulla produzione ed importazione di auto elettriche provenienti dalla Cina sul mercato europeo per noi può avere due chiavi di lettura una di prospettive industriali una politica e strategica – ha commentato Marco Laviano, della Fim-Cisl - abbiamo sempre dato apertura a produttori, a multinazionali che decidono di investire nel panorama europeo e come Italia dovremmo esser sempre pronti a presentare la nostra candidatura per poter meglio cogliere tutte le occasioni che la transizione ci darà. Ma questo a condizione che le produzioni impattino positivamente sui volumi occupazionali e che difatti generino davvero una nuova e sana occupazione.

Oggi abbiamo già importatori, ma al nostro tessuto socioeconomico servono produzioni che si possano definire davvero Made in Italy. Produzioni che possano ridare alla filiera produttiva dell’auto una nuova opportunità di crescita. Quindi se la strategia del Ceo Tavares è quella di implementare le già importanti produzioni del gruppo Stellantis con nuove produzioni di piccole autovetture elettriche, allora devono necessariamente generare nuove opportunità lavorative in Europa e soprattutto in Italia dove i ridimensionamenti degli stabilimenti stanno impattando in maniera negativa sul numero degli occupati, se invece è una scelta meramente e politicamente strategica, dobbiamo meglio comprenderne i veri benefici. A tal proposito Continuano secondo noi a discapito delle lavoratrici e dei lavoratori le querelle politiche tra Stellantis e Governo, l’impegno che Urso chiede a Stellantis di farsi carico di 1.400.000 di autoveicoli deve esser accompagnato da politiche industriali concrete, quindi che si portino a termine i vari tavoli, sospesi tra cui anche quello riferito al Molise, Automotive - Anfia - Sindacati, e che venga finalmente definito un accordo di sviluppo serio e programmatico che metta al centro del progetto il valore del lavoro in Italia sia in termini economici sia in termini ci prospettive future. Come Fim-Cisl sosteniamo il principio della neutralità tecnologica, solo così potremmo gestire nel migliore dei modi le incertezze che arrivano da mercati, produttori e ahimè Governi. Da tempo diciamo, decida di imboccare una strada che non precluda ad altre possibilità, il lavoro è il fondamento della nostra società». A ottobre 2023, le due società avevano annunciato l’investimento da parte di Stellantis di circa 1,5 miliardi di Euro in Leapmotor, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote di Leapmotor, un’azienda automobilistica classificata nel 2023 tra le prime 3 startup cinesi di veicoli elettrici. L’accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, con diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonché la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della “Grande Cina”. La partnership mira a incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, beneficiando al contempo della consolidata presenza commerciale di Stellantis sui mercati internazionali per aumentare le vendite del brand Leapmotor in altre regioni.

«La creazione di Leapmotor International è un grande passo in avanti per contribuire ad affrontare l’urgente problema del riscaldamento globale attraverso modelli BEV all’avanguardia, in grado di competere con i brand cinesi nei mercati chiave di tutto il mondo - ha dichiarato Carlos Tavares - sfruttando la nostra attuale presenza globale saremo presto in grado di offrire ai nostri clienti veicoli elettrici dal prezzo competitivo e tecnologicamente all’avanguardia, capaci di superare le aspettative. Grazie alla guida di Tianshu Xin, Leapmotor International ha messo a punto un’ambiziosa strategia commerciale e industriale con cui potenziare rapidamente i canali di distribuzione e sostenere la crescita di Leapmotor, creando valore per entrambi i partner coinvolti». L’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International è complementare all’attuale tecnologia e al portafoglio di brand iconici di Stellantis e garantirà ai clienti più soluzioni di mobilità economicamente accessibili. Da settembre 2024, le vendite inizieranno prima in Europa (in Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia e Romania), utilizzando i canali di distribuzione di Stellantis e con il supporto di Managing Director dedicati. I punti vendita saranno 200 entro la fine dell’anno, compresi quelli di Stellantis &You, e arriveranno a 500 entro il 2026, per poter garantire un elevato livello di assistenza ai clienti. Alla fine del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Turchia, Israele e territori d’oltremare francesi), all’India & Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e India) e infine al Sud America (Brasile e Cile).