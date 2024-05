Nuovi primari al San Timoteo, Felice: «Chi la dura la vince!»

TERMOLI. «Sanità: chi la dura la vince!», dopo le nomine dei nuovi primari all'ospedale San Timoteo, arriva il commento del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

Non vi è dubbio che da qualche tempo appare sempre più evidente un cambio di verso nella programmazione e attuazione degli interventi nel servizio sanitario regionale, ciò sicuramente è dovuto soprattutto con la ritrovata sinergia e l’unità di intenti tra i vertici delle strutture preposte: Commissari ad acta, Direzione Asrem e Regione.

Da qualche mese si registrano i primi risultati positivi dovuti principalmente all’approvazione da parte dei Commissari ad acta (Bonamico e Di Giacomo) del Piano pluriennale di fabbisogno del personale. Ciò ha consentito subito alla Direzione Asrem la stabilizzazione e assunzione di nuovo personale, la pubblicazione di bandi di concorso per assunzioni di medici e personale sanitario nelle varie specialistiche e di ogni ordine e grado.

È altrettanto indubbio la maggiore e giusta attenzione che si sta registrando anche verso il San Timoteo di Termoli, unico presidio ospedaliero per l’intero territorio del basso Molise, che, finalmente, vede portare a definizione tutti i concorsi per la nomina di dirigente nelle Unità operative complesse, finora e per lungo tempo diretti da facente funzioni.

Ad oggi già è stato reso noto l’incarico al dottor Nicola Rocchia per il reparto di Medicina interna, e ultimissima notizia il dottor Vincenzo Biondelli sarà il direttore di Ginecologia e Ostericia e Punto nascite, quest’ultimo come è ben noto da tempo a rischio chiusura per il basso numero (inferiore ai 500 disposti) di parti in un anno, nonostante il territorio ha la potenzialità di oltre 600 partorienti per anno, che purtroppo da alcuni anni preferiscono partorire negli ospedali delle regioni limitrofe in primis al San Pio di Vasto e nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo,

Inoltre è stato anche designato il dottore Angelo Ferrara primario di Chirurgia generale. Con fiducia attendiamo che entro il corrente mese di maggio venga definito il bando per la nomina di Primario del reparto di Radiologia.

Resta comunque ancora forte la criticità del poco personale in servizio, fortemente stremato da turni e prestazioni aggiuntive non più tollerabili, oltre che privato dei riposi di norma e persino nella possibilità, come in passato, di non poter godere le ferie nell’imminente periodo estivo.

La carenza di personale sanitario continua ad essere un problema importante che si auspica venga nel più breve tempo possibile risolto dai Commissario Bonamico e Di Giacomo, dal Direttore Generale Asrem Di Santo, dal presidente Roberti unitamente all’assessore “ombra" alla sanità Iorio, titolare della delega per il rapporto con i Ministeri della Salute, dell’Economia e Finanze e con il famigerato Tavolo tecnico interministeriale per il Piano di rientro del debito sanitario.

È risaputo che da tempo, anche nell’occasione dell’incontro tenuto lo scorso 24 novembre con i commissari Bonamico e Di Giacomo, il direttore generale dell’Asrem Di Santo e la dottoressa Lolita Gallo dell’assessorato regionale alla Salute, incessante è stata, tra le tante, la richiesta di indire i bandi di concorso per i Primari di tutti i reparti del San Timoteo diretti da facenti funzioni.

Oggi visto quanto si riscontra in positivo, vale il detto “chi la dura la vince!”

Questo Comitato, in questa circostanza, non può che mostrare soddisfazione e ringraziare tutti gli attori che si sono spesi per giungere a questi primi risultati, e resta in fiduciosa attesa anche per l’emanazione da parte del governo nazionale del famigerato Decreto Molise simile a quello della Calabria. Iniziativa da noi proposta e accolta da tutta la delegazione Parlamentare molisana con impegno sottoscritto. Impegno più volte confermato da tutte le forze politiche, dai parlamentari eletti e dai rappresentanti del Governo. Resta forte l’auspicio che presto questo e gli altri impegni assunti vengano onorati dai rispettivi soggetti preposti».