«Ancora misure che penalizzano la pesca»

TERMOLI. Novità sul mondo della pesca, lo scorso 15 maggio sono stati pubblicati 4 decreti relativi all’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali mediante l’impiego di attrezzi da traino.

Il coordinatore del settore pesca di Confcooperative, Domenico Guidotti, commenta negativamente il contenuto del decreto con cui il Masaf ha autorizzato i pescherecci allo strascico nella Gsa 17-18 (il tratto di mare di pertinenza della nostra marineria).

«Il governo che pure aveva votato contro la nuova politica restrittiva di Bruxelles ha inserito delle norme penalizzanti e assurde, soprattutto per i piccoli pescherecci, con questo decreto tutte le barche superiori a 12 metri devono essere monitorate con le blu box ulteriori; con aggravio dei costi su imprese piccole che già soffrono la crisi.

L’ulteriore mannaia è che oggi qualsiasi quantità di pescato, anche di un 1 kg appena che finisce in rete, deve essere inserito nelle dichiarazioni di pesca, stiamo creando il pescatore informatico, che piuttosto che condurre un imbarcazioni in mare in sicurezza deve preoccuparsi di giocare con un tablet».