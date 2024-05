Percorsi di autonomia per persone con disabilità: i tirocini formativi rivolti alle aziende

TERMOLI. Fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui poggiano le speranze di nuova competitività del Paese, assegnati dopo la tragedia pandemica dall’Unione europea, permetteranno a 12 persone con disabilità di intraprendere reali percorsi di autonomia, sia nell’indipendenza che nel mondo del lavoro, attraverso tirocini formativi organizzati in una virtuosa rete territoriale.

Obiettivi messi a fuoco e raggiunti grazie a una sinergia vincente che ha coinvolto nel solco di un vero principio di sussidiarietà, istituzioni, con l’Ambito sociale territoriale di zona, che vede Termoli comune capofila di ben 19 realtà del basso Molise, l’Ambito territoriale di Larino, la cooperativa sociale Sirio, la realtà rappresentata da un Paese per giovani e “Scuola e lavoro”, affermato operatore di formazione professionale.





Un progetto illustrato nell’approccio al segmento finale, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, nella sede proprio di “Scuola e lavoro”, dove i partner hanno dialogato con le imprese della comunità bassomolisana e con le figure che hanno accompagnato questa fase di avvio, che aveva proprio l’obiettivo di promuovere l’autonomia e l’indipendenza di 12 giovani con disabilità attraverso il loro graduale inserimento in contesti abitativi e favorendone l’inserimento nel mondo del lavoro.





Un incontro che ha permesso di delineare il cammino compiuto, attraverso le testimonianze di Antonio Russo, coordinatore dell’Ats di Termoli, della direttrice di “Scuola e lavoro”, Patrizia Santella, del presidente di “Un paese per Giovani”, Pasquale Santella e di Lino Iamele, responsabile della cooperativa sociale Sirio.

Tutti espressione di attori importanti del territorio, che da anni, specie nel settore privato, fiancheggiano in modo concreto le istituzioni locali, favorendo la nascita di interazioni solidali.

Nella valutazione delle abilità, per ciascuno dei candidati è stato redatto un progetto di assistenza personalizzato (Pap) che ne contiene la storia, gli interessi e le potenzialità.





Da rimarcare, inoltre, come dalle Tabelle Ministeriali, relative allo stato di attuazione dei progetti nazionali, risulta che l’Ats di Termoli si colloca ad oggi al 20esimo posto su 700 nell’avanzamento di spesa a livello nazionale e al 2° posto tra gli Ambiti del Sud, preceduto dal solo Comune di Bari;

Ulteriore annotazione, nell’ambito del progetto “si considera beneficiario il soggetto nei confronti del quale sono state realizzate tutte le attività previste dalla Scheda progetto presentata dal distretto sociale e dunque la persona con disabilità che, in virtù del progetto personalizzato, sia stato stabilmente inserito nel gruppo appartamento e/o gli siano stati forniti dispositivi Ict e sia stata erogata la formazione in competenze digitali. Il soddisfacimento di queste condizioni fa sì che la persona con disabilità sia considerata beneficiaria dell’Investimento ai fini del conseguimento del target anche qualora, in una fase successiva, la stessa dovesse abbandonare il progetto”.





Tutti 12 i candidati stanno partecipando a un laboratorio attraverso cui apprendere a socializzare e vivere in gruppo, nel solco di un percorso formativo finalizzato a migliorare le proprie competenze digitali e propedeutico al loro inserimento lavorativo.

In questo senso, è partita la ricerca di opportunità, da qui l’importanza del briefing di venerdì scorso, mediante il coinvolgimento diretto di aziende e associazioni di rappresentanza, per far conoscere il progetto e capire di quali profili abbiano bisogno.

Lo strumento dei tirocini di inclusione sociale che saranno attività assieme alle aziende che manifesteranno la disponibilità a ospitare i partecipanti prevede 520 euro, tutti coperti dai fondi garantiti dal progetto.

Infine, ultimo e dirimente step, il supporto all’occupazione, sarà fornita consulenza alle aziende interessate anche per valutare altre forme di inserimento lavorativo dei partecipanti. Chiunque volesse aderirvi o chiedere delucidazioni, può rivolgersi a questi recapiti: 0875.702293 e 380.7795609.

Un’occasione per fare davvero rete sul nostro territorio con “buone pratiche” d’inclusione attiva, con benefici per tutti.

