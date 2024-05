Lo Statuto compie 54 anni: lettera aperta a tutti i lavoratori

CAMPOBASSO. «Carissimi lavoratori e lavoratrici, Oggi, ricordiamo una data che ha segnato profondamente la storia del nostro paese e del mondo del lavoro: il 20 maggio 1970. In questo giorno, entrò in vigore lo Statuto dei Lavoratori, un pilastro fondamentale nella tutela dei diritti di ogni lavoratore e lavoratrice in Italia».

Antonio D’Alessandro della Cisl Molise evidenzia come «Lo Statuto dei Lavoratori ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, dando piena attuazione alle disposizioni previste dalla nostra Costituzione che, fino ad allora, erano rimaste in gran parte inapplicate. Con l’introduzione di norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, sulla libertà sindacale e sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro, si è affermato un principio fondamentale: la Costituzione non è solo un insieme di regole astratte, ma entra concretamente nella vita di ogni giorno, sui posti di lavoro.

Questo giorno rappresenta un punto di svolta, in cui i lavoratori hanno acquisito nuove e importanti tutele, come la libertà d’opinione, il divieto di discriminazione e licenziamento per opinioni politiche o religiose, e il divieto di sorveglianza a distanza delle attività dei lavoratori. È stato un passo avanti significativo verso un lavoro più giusto e rispettoso della dignità umana.

Come Cisl Molise, siamo orgogliosi di celebrare questa giornata e di continuare a lottare per i diritti dei lavoratori. Il nostro impegno è quello di preservare lo spirito e le conquiste dello Statuto dei Lavoratori, affrontando le sfide del presente e del futuro con la stessa determinazione e solidarietà che hanno caratterizzato le lotte del passato.

In questo anniversario, invitiamo tutti a riflettere sul significato storico del 20 maggio 1970 e a rinnovare il nostro impegno comune per un mondo del lavoro che sia sempre più equo, inclusivo e rispettoso dei diritti di tutti. Con stima e solidarietà».