Creare imprese nel settore turistico: sessione di workation Interreg a Termoli

TERMOLI. FRea Project - Interreg South Adriatic Targeted training in Molise “Workation in rural areas and financial opportunities sustaining enterprise creation in tourism sector”.

È possibile partecipare alle attività formative del progetto FRea, finanziato attraverso il Programma Interreg South Adriatic, aderendo al Targeted Training previsto in Molise, a Termoli, dal 10 al 14 giugno 2024, presso l’Università degli Studi del Molise.

Il relativo Avviso pubblico - “Workation in rural areas and financial opportunities sustaining enterprise creation in tourism sector”, unitamente ai moduli di domanda, è disponibile al seguente link di Sviluppo Italia Molise.

Il progetto FRea (“From Fictitious to Real hotel ideas for innovative forms of tourism” - finanziato attraverso fondi del Programma Interreg IPA Basso Adriatico 2021/2027, SA – 0100063 FRea), è nato dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università del Salento con l’Agenzia regionale “SviluppoItalia Molise” S.p.A. e con le associazioni operanti nel settore del turismo sostenibile “People In Focus” (Albania) e “New Horizon” (Montenegro).

La formazione sarà focalizzata sul tema della “workation”.

Questo neologismo descrive una nuova forma di turismo oggi sempre più diffusa, soprattutto dopo la pandemia e il conseguente sviluppo dello smart-working e delle tecnologie affini e consiste nel coniugare fruttuosamente, in uno stesso contesto, esperienza lavorativa e vacanza, in strutture turistiche pensate per migliorare la produttività, grazie al relax derivante da un ambiente accogliente e stimolante.

Esperti del settore turistico e docenti dell’Università del Molise e dell’Università del Salento gestiranno le attività formative, con un focus sulla workation nelle aree rurali e sulle opportunità finanziarie a sostegno della creazione di impresa nel settore turistico.

Il progetto mira a favorire un significativo miglioramento delle competenze aziendali e della capacità di sviluppare un nuovo potenziale segmento di mercato turistico, con un focus sui principi di inclusione e sostenibilità. Beneficiari dei risultati del Progetto, che prevede ulteriori attività nel corso dei prossimi mesi, saranno gli operatori dell’ospitalità transfrontaliera, ovvero catene alberghiere, agriturismi, resort e indotto locale.