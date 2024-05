Adamo Manes eletto come delegato molisano alla Cassa dottori commercialisti

TERMOLI. Un altro successo in termini ordinistico-professionali per il dottor Adamo Manes, già componente del direttivo dell'Ordine dei commercialisti di Termoli-Larino.

Giovedì scorso, nelle sedi dei tre Ordini del basso Molise, di Isernia e Campobasso c'è stata una sessione elettiva per il rinnovo della carica di delegato della Cassa dottori commercialisti, i candidati erano Adamo Manes, Paolo Milano e Donato Toma.

Adamo Manes è stato eletto per il mandato quadriennale 2024-2028, grazie al voto compatto degli iscritti bassomolisano.

A tutti i colleghi si rivolge il neo delegato.

«Cari colleghi, vi ringrazio infinitamente. La fiducia che riponete in me e la passione per la materia previdenziale, saranno di rinnovato impulso a promuovere e tutelare le nostre esigenze. Avrò cura delle problematiche di ciascuno di noi e le porterò con tenacia e determinazione all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati. Grazie ancora a tutti».