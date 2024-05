Micone: intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica

CAMPOBASSO. L’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Molise comunica che è stato pubblicato sull’edizione straordinaria del Burm di oggi 28 maggio, l’Avviso pubblico inerente l’azione “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica” Settore di Intervento 03.01 - “Industria e servizi” – Azione “Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa”, che prevede sostegni destinati alle società e agli enti culturali e di promozione turistica, nell’ambito dell’attività annuale, anche attraverso il supporto alla realizzazione di eventi e manifestazioni di valenza regionale, interregionale e nazionale.

Iniziativa che mira supportare le organizzazioni che attraverso le loro attività si sono affermate o vorranno affermarsi come catalizzatori di interesse di ampi target di pubblico nell’ambito della cultura e della promozione turistica per la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Destinatari è il più ampio pluralismo di attori, la molteplicità delle espressioni creative e sociali capaci di promuovere il patrimonio culturale e le tradizioni regionali e veicolare e diffondere l’identità culturale del Molise, quindi organizzazioni, fondazioni e associazioni aventi sede legale nella Regione Molise e/o almeno una sede operativa sul territorio regionale che si occupano di: arte e tradizioni (spettacolo, musica, manifestazioni folkloristiche e di costume, cinema, etc.); artigianato tipico (fiere, mostre, laboratori, ecc.); valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche, ambientali, naturali ed enogastronomiche locali (intese come valorizzazione dell’aspetto culturale). La dotazione finanziaria complessiva quantificata in euro1.200.000 euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise - Area Tematica 03 – COMPETITIVITÀ IMPRESE - Settore di Intervento 03.01 - “Industria e servizi” – Azione “Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa”.

L’Avviso, oltre ad essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, è presente sul sito web istituzionale www.regione.molise.it nella sezione dedicata ad Avvisi – Bandi e Selezioni oltre che nell’area dedicata al Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise e nelle aree tematiche dedicate alla Cultura e al Turismo.

La selezione delle candidature avverrà sulla base di una procedura “a sportello” secondo l’ordine cronologico di presentazione o di perfezionamento della candidatura (data e orario di partenza) e fino ad esaurimento delle risorse previste dal presente Avviso. L’istruttoria sarà svolta dal Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”.

“Sostegno che - ha dichiarato l’Assessore Salvatore Micone- il governo regionale mette a disposizione degli attori principali dell’associazionismo molisano che mirano a promuovere, valorizzare e trasmettere il nostro meraviglioso patrimonio culturale, la nostra storia, le nostre tradizioni e la nostra identità, e che operano nell’ambito della cultura e della promozione turistica. Un’importante dotazione finanziaria, di oltre un milione di euro, che vuol contribuire alla realizzazione di eventi culturali su tutto il territorio regionale.

Affinché venga data la massima diffusione e la chiara lettura dell’Avviso pubblico, come assessorato alla Cultura ed al Turismo abbiamo calendarizzato per il giorno 3 giugno alle ore 17 presso l’Auditorium della Gil di Campobasso, un Info Day aperto alle Associazioni ed Amministratori locali per desiderano avere ogni utile chiarimento ed indicazione relativi alla presentazione delle domande”.