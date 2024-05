Incentivi e vetture ibride, «La Gigafactory potrebbe modificare i piani ritardando di un anno»

TERMOLI. «Spingendo forte sull'ibrido si permette di gestire questa fase di transizione in modo più morbido, tra l'endotermico e l'elettrico». Con questo concetto, il segretario regionale della Fim-Cisl, Marco Laviano, mette a fuoco la strategia di Stellantis, che potrebbe modificare i piani di entrata a regime produttivo della futura Gigafactory di Termoli.

«La sensazione che si sta vivendo è che L’effetto positivo degli Ecobonus 2024, contestualmente agli annunci del Ceo Tavares sulla produzione in Italia della 500 e del Pandino, più una serie di ulteriori auto, in versione Ibrida hanno di fatto ribaltato tutti gli scenari industriali. In una fase di incertezza legata ad un mercato che non preferisce le auto elettriche, l’ibrido da a Termoli nuove importanti prospettive, questo riteniamo sia di fondamentale importanza. Ovvio che a questo punto il progetto “batterie” e la Gigafactory di Termoli potrebbe vedere slittare in avanti la partenza a pieno regime produttivo anche di un anno, considerando anche la possibilità che il sito molisano possa avere in dote direttamente le batterie di ultima generazione e quelle più innovative che meglio si posizionerebbero sui mercati futuri.

Attendiamo l’incontro ufficiale del 5 giugno per avere conferme da parte di Acc su eventuali slittamenti, e chiederemo a Stellantis il mantenimento degli attuali volumi produttivi e l’impegno a garantire per Termoli le produzioni di endotermico legato alle versioni ibride».