Poste italiane: verso un decreto legislativo per conservare la maggioranza dello Stato

CAMPOBASSO. «Ieri 30 maggio è stato un giorno storico per tutti noi della SLP-CISL e per Poste Italiane. Con grande orgoglio, annunciamo che il nostro impegno collettivo ha portato alla promessa di un nuovo decreto legislativo, una pietra miliare che assicura che lo Stato manterrà una quota maggioritaria del 51% in azienda. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra, svolto con dedizione e unità da ciascuno di noi, sotto la guida di una segreteria visionaria e capace di proiettarsi verso il futuro.

I lavoratori postali sono e saranno i veri protagonisti di questa nuova era che si apre davanti a noi. Un’era di modernizzazione e di crescita, dove la nostra storia si intreccia con quella dello Stato in un modello innovativo e sostenibile», sottolinea la Slp-Cisl, con Antonio D'Alessandro.

«Un ringraziamento speciale va al Segretario Generale della Slp-Cisl, Raffaele Roscigno, e al Vice Presidente del Sindacato Uni Europa, Mario Petitto, insieme a tutta la segreteria nazionale, per la loro leadership e il loro impegno instancabile. Grazie al loro sforzo, possiamo guardare avanti con fiducia e determinazione.

Un giorno, potremo raccontare con fierezza che noi, tutti insieme, siamo stati gli artefici di questo cambiamento epocale. La nostra collaborazione ha scritto una pagina importante nella storia di Poste Italiane, garantendo un futuro luminoso per l’azienda e per tutti i suoi dipendenti».