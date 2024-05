Premio Anfiteatro d’Argento di Avella a Maria Grazia D'Adante

TERMOLI. Un ulteriore impegno (e riconoscimento) nel mondo associativo per Maria Grazia D'Adante, che da numerosi anni, sul territorio bassomolisano, soprattutto, si è spesa per le categorie produttive. Basti ricordare la costituzione dell'Acemap, ormai oltre tre lustri fa, ma anche altre iniziative. Stavolta, il suo raggio d'azione è regionale, poiché la D'Adante è ormai da tempo presidente regionale della Confederazione delle Imprese nel mondo-Pmi international, per firma del segretario nazionale Claudio Salvatore Pandico.

Maria Grazia D’Adante, per oltre venticinque anni imprenditrice nel settore edile, ha ricoperto incarichi nel settore e nelle attività di coordinamento e organizzazione aziendale e del personale: segretaria organizzativa dello staff di direzione amministrative della multinazionale Purina S.p.a.- Responsabile vendite e acquisti MC Calcestruzzi S.r.l.,impiegata amministrativa C.I.R. S.r.l.,Amministratrice Unica SEFA srl, società titolare e Amministratrice Unica D’Adante Costruzioni S.r.l. -Dal 2009 presidente Associazione Molisana Imprese e Servizi AMIES,-2011 Presidente Consorzio Adria.-Oggi, socia di Libertha, azienda di servizi per le imprese. Nel 2023 riceve l’incarico di presidente della PMI International della regione Molise.

Sempre pronta a mettersi in gioco, come scrive nelle note del suo curriculum vitae, sentito e passionale, affronta questo prestigioso incarico con la determinazione di chi crede nella qualità e crescita delle aziende molisane, mettendo a disposizione tutti i supporti organizzativi della mission della PMI International.

Lo scorso 11 maggio, alle ore 18:30, presso il Teatro Colosseo a Baiano la D’Adante ha ricevuto il premio Internazionale Anfiteatro d’Argento 2024 “Eccellenze dell’imprenditorialità per la promozione e lo sviluppo d’impresa”.

Il Premio Anfiteatro d’Argento di Avella fondato nel 1989 e che in questi anni ha visto il riconoscimento e la premiazione di personalità del mondo dell’arte, della cultura, della politica, della letteratura, dell’archeologia e della ricerca scientifica ha creato una sezione speciale rivolta al mondo dell’imprenditoria per premiare aziende e imprenditori scelti per: Storia dell’azienda; Elevato livello qualitativo ed innovativo dei prodotti d’impresa; Modello organizzativo ed economico esemplare per lo sviluppo nazionale e internazionale dell’impresa Campana; Modello settoriale di riferimento. Particolare attenzione alla ricerca, all’ambiente, alla promozione del territorio e a iniziative di solidarietà. Il premio vuole essere uno stimolo alla diffusione della cultura imprenditoriale, alle innovazioni tecnologiche e scientifiche, alla valorizzazione delle eccellenze italiane in tutti i settori, alla promozione del territorio e salvaguardia dell’ambiente. Patrocinio Morale di Regione Campania – Provincia di Avellino – Comune di Baiano, Comune di Quadrelle, Ente Regionale Parco del Partenio – Pro Loco Baiano

«Sono profondamente grata per aver ricevuto suddetto riconoscimento. A onor del vero, con una pennellata di sfacciata retorica giusta oserei, ciò che rende davvero importante un obiettivo è la fatica ed il lavoro intrapreso per conquistarlo. Suppongo quindi che un certo quid sia tutto racchiuso qui.

La preparazione, senza passione, ostinazione e motivazione sarebbe risultata molto meno produttiva. Ringrazio fermamente anche chi, accompagnandomi in questo lungo percorso, ha permesso l’eccellente binomio competenze-credibilità che permette a tante cose di funzionare, e bene. Rinnovo i ringraziamenti, testa e cuore sempre come motore propulsore per continuare», ha dichiarato la D'Adante.

