Federpesca in audizione al Senato con la direttrice generale Francesca Biondo

TERMOLI. Ieri mattina, Federpesca è intervenuta al Senato in Commissione Industria e agricoltura durante l'audizione dedicata al DL Agricoltura. Nel corso dei lavori la direttrice Biondo ha ringraziato il Governo e il Parlamento per l’impegno profuso nel cercare di arginare un’emergenza, quella del granchio blu, che sta devastando intere aree del nostro Paese.

«Il provvedimento – ha ricordato Francesca Biondo, durante il suo intervento - segue infatti altri importanti strumenti attivati fin dall’estate 2023 che, seppur non hanno eliminato il fenomeno, hanno in parte arginato una proliferazione devastante, confermando al tessuto imprenditoriale un’attenzione da parte delle istituzioni. Ricordiamo come, prima dell’emergenza granchio blu, soprattutto nel nord-est del nostro Paese venivano prodotte oltre 30mila tonnellate annue di vongole, mentre oggi abbiamo un bilancio drammatico, con un calo della produzione tra il 70% e il 100%, con intere aree dell’Alto Adriatico che hanno visto azzerata la loro produzione con perdite di oltre 120 milioni di euro di produzione e più di 400 milioni di euro di perdite in tutto l’indotto. In questo senso, la volontà di nominare un Commissario Straordinario nazionale per il contrasto del fenomeno è certamente un passo importante nella direzione di una maggiore tempestività degli interventi.

Per questo auspichiamo che possa essere individuata la figura del Commissario nel più breve tempo possibile, al fine di mettere in campo tutte le misure di contenimento del fenomeno, con specifici incentivi alle imprese per la cattura e lo smaltimento del granchio blu, oltre che di programmazione di investimenti per l’attivazione di una filiera produttiva di trasformazione e commercializzazione. Altresì, vista la situazione dell’anno in corso, che purtroppo certamente peggiorerà nel corso dell’estate, abbiamo chiesto di prevedere una proroga al 2025 dei provvedimenti relativi alla sospensione dei mutui, in quanto la crisi economica derivata dal granchio blu ha colpito la sostenibilità economica delle imprese soprattutto durante il corso del 2024», ha concluso Biondo.