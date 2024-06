«Si acceleri sulla nomina del commissario all'emergenza granchio blu»

TERMOLI. Alleanza Cooperative chiede di accelerare sulla nomina del commissario all’emergenza granchio blu. La cooperazione chiede che il commissario sia nominato e in forze al Masaf per interventi più rapidi a favore del settore ittico. «Con il caldo rischia di esplodere nuovamente l’emergenza granchio blu. Bisogna accelerare i tempi della nomina del commissario straordinario che, per interventi più rapidi a favore del settore ittico, dovrebbe essere nominato e in forze al Masaf, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, visto che il problema, prima ancora che ambientale, è di natura economica, con pesanti ripercussioni in particolare per la produzione delle vongole veraci. Una economia, quella legata all’allevamento delle vongole veraci, che vale solo alla produzione almeno 200 milioni di euro all’anno e che ha visto andare in fumo oltre il 70% delle vongole per colpa del granchio».

A chiederlo è l’Alleanza delle Cooperative Pesca e Acquacoltura (AgciI Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare) che ha partecipato all’audizione informale presso la IX commissione del Senato sulla conversione in legge del decreto-legge agricoltura. «Bene anche lo stanziamento di ulteriori risorse, seppur non sufficienti a coprire tutte le richieste vista l’ingenza dei danni, ma bisogna aggiustare il tiro su come certificare i danni subiti per facilitare le domande di accesso ai fondi e chiedere anche la moratoria dei mutui», conclude l'Alleanza.