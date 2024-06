Manager in Molise, il "case history" de "La Molisana Spa"

Il Forum di Contract Manager a Campobasso nella sede de La Molisana S.p.A., sabato 15 giugno.

Grazie al forte legame con Nicola Baranello di Campobasso, top manager del Gruppo Fiat e storico Senior Manager di Contract Manager, quest’anno abbiamo deciso di organizzare l’annuale Forum “Incontriamo l’eccellenza del management in Italia” al Sud, in Molise, a Campobasso, sabato 15 giugno 2024. Al Forum Contarct Manager parteciperà un nutrito gruppo di manager del Senior Team di Contract Manager insieme a imprenditori, dirigenti e professionisti, che operano in Molise.

Nelle precedenti e recenti edizioni del Forum hanno portato la loro testimonianza Mario Gasbarrino – ex Amministratore Delegato di UNES Supermercati e anche lui molisano –, che sarà presente all’incontro, Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato di Dallara S.p.A., Ali Reza Arabnia, Presidente di Gecofin S.p.A. e Mario Paterlini, Amministratore Delegato di SAPIO Group. Verranno presentate due “case history” manageriali, la prima è quella della nascita e dello sviluppo di un servizio innovativo, il “temporary management” lanciato nel lontano 1989. Angelo Vergani, fondatore di Contract Manger s.r.l., pioniere del temporary management in Italia e autore di diverse pubblicazioni di management, ci racconterà come è nata l’idea e quali sono state le difficoltà di affermazione del nuovo servizio, oggi molto conosciuto e utilizzato da numerose imprese in Italia.

A seguire l’imprenditore Giuseppe Ferro, Amministratore Delegato de La Molisana S.p.A. esporrà la seconda “case history” e cioè la storia della rinascita e del rilancio di un’azienda che si trovava in gravi difficoltà. Una storia di un rilancio imprenditoriale di grande successo. La Molisana è infatti diventata in pochi anni uno dei marchi più noti e apprezzati nel settore della pasta in Italia. Oggi è il terzo marchio sul mercato, con una crescita del 30% medio annuo.

Il risultato è stato ottenuto grazie a una valida “vision” imprenditoriale e alla qualità e all’innovatività dei prodotti de La Molisana. Questo incontro manageriale, “Manager in Molise”, unico ed originale, nasce non solo con l’obiettivo di realizzare un confronto tra “case history” manageriali che possano fornire idee e strumenti manageriali ai partecipanti, ma anche con l’obiettivo di far conoscere le bellezze naturalistiche, architettoniche e culinarie di una regione straordinaria come il Molise.