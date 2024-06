Gigafactory verso il rinvio, Urso: ci devono risposte e garantire la continuità produttiva

TERMOLI. Un lancio di agenzia della Reuters, ripreso da tutti i siti specializzati, ha gettato nel panico un intero territorio.

«Il produttore europeo di batterie per auto Acc, joint venture tra Stellantis, Mercedes e TotalEnergies, sta studiando la fornitura di batterie per auto elettriche a basso costo per adattarsi alle esigenze del mercato, e per questo ha rinviato i piani per la costruzione delle gigafactory in Germania e in Italia, a Termoli.

In una nota, Acc spiega che la decisione è legata all'evoluzione del mercato automotive con lo spostamento della domanda "verso veicoli elettrici dai costi più contenuti".

Servirà quindi una nuova fase di ricerca e sviluppo nei prossimi mesi per poter industrializzare prodotti più accessibili e quindi Acc dice di voler aggiornare la propria tempistica industriale e la strategia di costruzione.

Le trattative sui dettagli del piano per Termoli sono quindi ora calendarizzate "per la fine del 2024-inizio 2025, il tempo di condurre gli studi volti ad apportare gli adattamenti necessari al progetto industriale", conclude la nota.

Nel pomeriggio Mercedes ha ribadito il proprio impegno nella joint venture Acc spiegando che la strategia di elettrificazione è ancora in piedi», quanto riferito dai colleghi dell'agenzia Stefano Bernabei e Francesca Piscioneri.

Intanto, a uscire allo scoperto è stato il ministro Adolfo Urso.

«Abbiamo una riunione la prossima settimana già convocata proprio su Termoli e proprio su questo progetto con l'azienda, i sindacati e la Regione. In quella sede evidentemente ci esprimeranno le ragioni di questo rinvio nell'esecuzione di due progetti importanti in Italia e Germania. Valuteremo cosa si possa fare e a nostro avviso cosa si debba fare, innanzitutto a Termoli, per la continuità produttiva degli attuali stabilimenti e quindi per mantenere gli attuali livelli occupazionali allungando la vita produttiva dei modelli che si realizzano in quegli stabilimenti".

Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy a margine dell'assemblea di Federvini dopo che Acc, la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, ha deciso di rinviare a fine 2024-inizio 2025 le discussioni sul progetto di Gigafactory.