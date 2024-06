«I lavoratori di Termoli meritano rispetto»

TERMOLI. «Il silenzio di Termoli fa rumore, in attesa del giorno 11 giugno, e dell’incontro che si dovrà tenere al Mimit. Sono sempre più le testate giornalistiche nazionali che riportano le dichiarazioni del Ceo Tavares sulla possibilità di stoppare il progetto Acc e Gigafactory in Italia. Come sindacati per noi, se confermata questa notizia, diventerà inaccettabile prendere anche solo in considerazione tale decisione, potremmo comprendere solo un eventuale slittamento a favore di uno degli investimenti pubblici più importanti che le politiche industriali di investimento e di rilancio dell’economia avevano prodotto, progetto che ha rivendicato ormai svariate paternità, e che oggi viene messo fortemente in discussione».

Parole del segretario regionale della Fim-Cisl, Marco Laviano.

«Sono mesi che come organizzazione sindacali incontriamo le direzioni di Stellantis e di Acc con il coordinamento del Ministero delle imprese e del Made in Italy, incontri che dovevano servire alla “formalità” di garantire al personale addetto di Termoli una giusta ricollocazione nella nuova realtà industriale, la mobilità sostenibile. Tante promesse ed un progetto che già a maggio 2024 doveva vedere la partenza dei lavori, ma che ora ha paura dei mercati. Impensabile, quindi per noi, sminuire un tavolo ministeriale così importante ed un investimento così determinante. I lavoratori di Termoli meritano rispetto. Non vogliamo credere a questa possibilità, abbiamo sempre messo in evidenza quanto fosse complicata la gestione della transizione all’elettrico, sostenendo da subito il vantaggio della neutralità tecnologica e delle libere scelte di mercato. Termoli resta leader produttivo di motori endotermici a benzina, per anni ha rappresentato per il gruppo ex Fiat il punto strategico, un concentrato di competenze e di tecnologie. Oggi alcuni dei motori prodotti a Termoli si prestano alla possibilità di esser compatibili con le piattaforme ibride, ma questo non basta.

La discesa dei volumi produttivi e la perdita di alcune produzioni ha visto notevolmente ridurre il perimetro occupazionale. La prospettiva dell’insediamento di Acc ha ridato visibilità ad una regione sempre più povera di lavoro e di imprese virtuose. Ha ridato alla filiera legata all’auto una nuova speranza. Ha ridato alla comunità la possibilità di credere che si possa lavorare e vivere nella nostra regione. Ha ridato la possibilità a tutto il sistema industriale italiano la certezza che davvero possiamo tornare ad essere centrali nei piani industriali di un colosso Automotive come Stellantis. Attendiamo di conoscere i veri piani industriali quanto di Acc quanto soprattutto di Stellantis, che ormai non può esser considerata solo una componente della neonata joint-venture, ma pare essere l’ago della bilancia. Se il progetto Termoli viene messo in discussione non permetteremo sciacallaggi, non saranno i lavoratori di Termoli a pagare scelte di una politica europea che prima indica la via determina le scelte industriali ma che non ne sostiene il percorso. A prescindere da tutto a Termoli a questo punto devono esser messe in garanzie le attuali produzioni, il mantenimento dei volumi occupazionali e scelte di gruppo che favoriscano i prodotti realizzati sul sito molisano».