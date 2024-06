Fino al 31 ottobre cassa integrazione alla Denso, si attende piano aziendale

SAN SALVO. "Resta sempre alto il lavoro di attenzione del presidente della Regione Marco Marsilio e dell’assessore regionale alle Attività Produttive e del Lavoro Tiziana Magnacca rispetto alla Denso Manifacturing di San Salvo.

L’Assessorato alle attività produttive e del Lavoro ha ospitato la scorsa settimana a Pescara un incontro tra le parti datoriali e sindacali della Denso per analizzare la situazione dell’impianto abruzzese e per individuare ulteriori forme di sostegno.

Come è noto è stata concessa un’ulteriore cassa in deroga della Cig per lo stabilimento abruzzese per il periodo dal primo maggio al 31 ottobre per 802 lavoratori e che ha visto l’impegno del MImit in attesa di un nuovo piano aziendale che consenta il rilancio e il mantenimento dei livelli occupazionali. L’azienda si è impegnata a porre in essere ulteriori attività di politiche attive indirizzate alla formazione e all’aggiornamento delle competenze verso i lavoratori.

“Abbiamo attivato tutte le forme a disposizione delle politiche attive nel campo del lavoro per sostenere gli sforzi dell’azienda giapponese. La presenza di questi ultimi giorni a San Salvo dei vertici aziendali della casa nipponica ne è una dimostrazione, di come tutti, a vario livello, siamo impegnati, parte sindacale compresa, nel far proseguire e implementare la produzione nello stabilimento abruzzese” ha dichiarato l’assessore Tiziana Magnacca.

L’assessore ha inoltre annunciato che è in fase di pubblicazione l’avviso GOL 5 per la realizzazione di politiche attive per i lavoratori in cigs “dove le parti sindacali, insieme all’azienda, avranno un ruolo da protagonisti per scegliere la formazione più adeguata al ciclo produttivo aziendale. Formazione che ritengo utile in questo momento per riqualificare i lavoratori attraverso nuovi percorsi di reskilling”. All’esito della pubblicazione questo Assessorato provvederà a contattare la Denso nella consapevolezza della rilevanza economica e strategica a livello nazionale e regionale dello stabilimento di San Salvo".