Parti sociali all'attacco: «Il Governo intervenga per tutelare fabbrica di Termoli e progetto Gigafactory»

TERMOLI. Si alza il livello dell'interesse sindacale sulla vertenza Stellantis-Acc.

Dopo le organizzazioni metalmeccaniche, sono le confederazioni con Carmine Ranieri, Giovanni Notaro, Michele Lombardo e Tecla Boccardo a uscire allo scoperto.

«Il Governo intervenga per tutelare fabbrica di Termoli e progetto Gigafactory.

Il rinvio a data da destinarsi del progetto di costruzione della Gigafactory a Termoli mette a repentaglio una occasione di sviluppo industriale di rilevanza nazionale, che soltanto poche settimane fa sembrava in procinto di partire. La scelta di Acc, joint venture partecipata da Stellantis, Mercedes e Total, di rinviare qualsiasi decisione a fine anno dimostra difatti che siamo entrati in una fase cruciale del cosiddetto processo di transizione e che in questi mesi si giocheranno le partite decisive per il futuro assetto industriale europeo anche nell’automotive.

Per queste ragioni diventa essenziale l’interessamento del Governo e delle Istituzioni locali a partire dalla Regione Molise. Si pongono due ordini di problemi, uno nell’immediato e l’altro di prospettiva. Innanzitutto Stellantis deve assumere impegni precisi sulle allocazioni produttive della attuale fabbrica di motori di Termoli dove sono occupate ben 2.000 persone, affinché si abbia la certezza della continuità lavorativa per i prossimi anni. Inoltre occorre pretendere da Acc e dalla stessa Stellantis, che rappresenta sia il maggior azionista sia il maggior cliente della joint venture, chiarezza sulla costruzione della futura gigafactory, per evitare che le difficoltà di mercato dell’elettrico portino alla cancellazione della parte di progetto che riguarda l’Italia, magari in favore degli stabilimenti francese o tedesco. Saranno decisive le decisioni che Ia politica intraprenderà.

A livello europeo occorre battersi per una transizione più equa e razionale, più graduale ma anche più chiara, così da offrire certezza a lavoratori, imprese e consumatori. A livello italiano occorre invece superare i limiti di competitività che spingono le multinazionali fuori dal nostro paese, a cominciare dal costo dell’energia. In caso contrario rischiamo di perdere preziose occasioni di sviluppo a partire dalla Gigafactory di Termoli».