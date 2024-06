Denso, ok alle pensioni anticipate: martedì parte la trattativa con l'azienda

SAN SALVO. Incontro fiume nel pomeriggio di ieri tra rappresentati sindacali e dirigenti della Denso Manufacturing di Piana Sant'Angelo a San Salvo. Al centro di quest'ultimo il futuro dell'azienda, il piano industriale, ma soprattutto il ricorso all'isopensione.

"Nell'incontro é stato presentato il bilancio che è risultato positivo. Continueranno gli incontri con il Ministero e la Regione sia per gli ammortizzatori sociali che per eventuali investimenti. Per quanto riguarda i pensionamenti anticipati, la casa madre ha approvato tale strumento e martedì inizierà la discussione con l'Azienda."

A renderlo noto sono le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm e Fismic.