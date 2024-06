Pesca, nasce al Masaf il gruppo di lavoro per rivedere le norme sanzionatorie

TERMOLI. Sistema sanzionatorio da rivedere e per questo, si è svolto al Masaf nel pomeriggio del 13 giugno il primo incontro del gruppo di lavoro che avrà l’obiettivo di revisionare il sistema sanzionatorio del settore della pesca. «Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa dell’Amministrazione e della convocazione di questo tavolo.

Un tema su cui da tempo avevamo segnalato un’eccessiva rigidità della normativa italiana, nonostante i margini di discrezionalità invece lasciati dal quadro europeo, e che ha creato in questi anni molte disparità e il proliferare di contenziosi. Riteniamo sia fondamentale intervenire per semplificare la normativa in materia e garantire una maggiore proporzionalità tra illecito e sanzione abbandonando un’interpretazione estensiva che ha visto l’Italia considerare ogni illecito quale infrazione grave con importanti conseguenze per le imprese di pesca.

Lavoreremo per inviare le nostre proposte al Ministero con l’obiettivo di riproporzionare il sistema sanzionatorio e semplificare l’attività d’impresa». Così in una nota la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca.