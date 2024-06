I dati Istat premiano anche il Molise: occupazione in crescita

CAMPOBASSO. La Cisl Molise osserva con soddisfazione i dati del primo trimestre del 2024, che evidenziano un incremento significativo dei posti di lavoro a tempo indeterminato. L’input di lavoro, misurato in ore lavorate, ha mostrato un aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 1,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo trend positivo si specchia nel Pil, che ha registrato una crescita sia in termini congiunturali (+0,3%) sia in termini tendenziali (+0,7%).

Questi dati non sono solo cifre, ma rappresentano un segnale di ripresa economica e di fiducia nel futuro del lavoro in Molise. Il segretario della CISL Molise, Antonio D’Alessandro, commenta: “I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro sinergico tra le parti sociali e il sostegno delle politiche pubbliche. È nostra intenzione proseguire su questa strada, lavorando insieme per assicurare che i progressi realizzati siano sostenibili e portino benefici a tutti i lavoratori molisani.”

I dati relativi all’occupazione in Molise per il primo trimestre del 2024 sono i seguenti:

Tasso di occupazione : Ha raggiunto il 62,3% , con un incremento di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente.

: Ha raggiunto il , con un incremento di rispetto al trimestre precedente. Tasso di disoccupazione : È sceso al 6,9% , con una diminuzione di 0,2 punti .

: È sceso al , con una diminuzione di . Tasso di inattività : Rimane stabile al 33,0% .

: Rimane stabile al . Occupati : Sono aumentati di 84.000 unità , pari allo 0,4% .

: Sono aumentati di , pari allo . Dipendenti a tempo indeterminato : Hanno visto una crescita di 92.000 unità , con un aumento dello 0,6% .

: Hanno visto una crescita di , con un aumento dello . Indipendenti : Sono aumentati di 32.000 unità , con un incremento dello 0,6% .

: Sono aumentati di , con un incremento dello . Dipendenti a termine: Hanno subito una diminuzione di 49.000 unità, con una riduzione dell’1,7%.

Questi numeri indicano una crescita positiva e robusta dell’occupazione in Molise, con un rilevante aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato e degli indipendenti, segno di un mercato del lavoro in evoluzione e di una regione che guarda al futuro con determinazione.

A darne notizia è stato Antonio D’Alessandro, segretario Cisl Molise.