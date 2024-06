Poste Italiane: arriva a Larino "Spazi per l'Italia"

Larino Con Polis nasce la più grande rete nazionale di aree di lavoro flessibili e digitali. Martedì 18 giugno alle 13 la presentazione in via Opplaco, 10

ROMA. L’edificio di via Opplaco a Larino è stato scelto da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Il nuovo spazio, allestito nei locali adiacenti all'ufficio postale “Polis” di via Opplaco, è stato completamente ristrutturato e dispone di un ufficio privati per due persone e un open space con quattro postazioni, oltre a un’accogliente area break.

Un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel percorso di digitalizzazione, innovazione e crescita economica del Paese.

Martedì 18 giugno alle ore 13 in via Opplaco, 10, si svolgerà un incontro per la presentazione del progetto aperto a tutti i cittadini e agli interessati. All’evento parteciperanno il Sindaco e le associazioni di categoria. A tutti i presenti sarà offerto un piccolo rinfresco.