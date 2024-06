«Straordinaria adesione allo sciopero Fis, l'azienda rifletta sul malcontento dei lavoratori»

TERMOLI. Giunge il consuntivo dello sciopero avvenuto ieri allo stabilimento Fis, proclamato dalle organizzazioni sindacali Femca-Cisl e Uiltec.

«Ringraziamo i lavoratori della Fis di Termoli per la straordinaria adesione allo sciopero del 14 giugno, che si è attestata con un risultato superiore al 90%.

Risultato plebiscitario, conferma del fatto che i temi contestati sono fortemente sentiti e condivisi da tutti.

Condanniamo nuovamente lo sprezzante disinteresse dell’azienda Fis alle istanze delle maestranze, sconfessando anche la nota aziendale di ieri diramata a mezzo stampa, confermando l’assordante silenzio del quale si sta facendo protagonista, in quando ancora nessun segno di presenza aziendale è stato percepito delle organizzazioni sindacali e dalla Rsu Femca e Uiltec e da tutti i lavoratori di Termoli.

La lotta sarà lunga e non sarà indolore, soprattutto per chi ci ha portati a tutto ciò. Con l’auspicio che i referenti aziendali rinsaviscano e diano ascolto ai lavoratori che hanno contribuito in tutti questi anni al successo della Fis, diamo appuntamento a tutte le maestranze della Fis di Termoli, che si sono dimostrati stoici, a breve per la prossima mobilitazione».