«Gtm in silenzio da due mesi sulla richiesta di incontro per la contrattazione locale»

TERMOLI. Le segreterie regionali delle sigle del settore trasporti, Filt, Fit, Uilt, Faisa-Cisal e Ugl, richiamano la richiesta avanzata il 16 aprile scorso, di incontro alla Gtm, che gestisce il servizio di trasporto urbano a Termoli per avviare un confronto sulla contrattazione di secondo livello sulla base di quanto previsto nell’aggiudicazione della gara di appalto ma anche perché il Molise è la sola regione italiana dove è quasi inesistente una contrattazione di secondo livello nel settore Trasporti.

«A distanza di due mesi la direzione aziendale della Gtm continua a rimanere in silenzio non convocando le Parti. Le organizzazioni sindacali hanno inviato un sollecito all’azienda ma si appellano anche alle Istituzioni e in particolare al neo eletto sindaco Balice e alla sua Giunta affinché si adoperino per giungere ad un riscontro positivo in merito».