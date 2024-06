Vado Fuori, diamo il benvenuto al Galley Pub-strò di Vasto

VASTO. La storia del Galley inizia circa due anni fa quando Lucia e Tony decidono di ristrutturare questa abitazione appartenente alla famiglia di Tony su via Santa Maria a Vasto. Il nome “Galley” - e non Gallery come molti erroneamente leggono - significa letteralmente “cambusa” e cioè il luogo…. continua a leggere