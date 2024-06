«La mobilitazione sulla Stellantis arriva dopo 15 anni di attendismo, meglio tardi che mai»

Vertenza Stellantis: l'intervista a Stefania Fantauzzi (Usb lavoro privato)

TERMOLI. L’annunciata fase di mobilitazione sulla vertenza Stellantis-Acc, dopo lo stop imposto al progetto della Gigafactory di Termoli, mostra anche una trasversalità senza precedenti.

Dopo aver riportato le testimonianze dei quattro segretari delle sigle partecipative, abbiamo incontrato la delegata nazionale Usb lavoro privato, Stefania Fantauzzi, nella sede di via XXIV maggio. Una chiacchierata che è servita per mettere a fuoco diversi aspetti.

«Il momento è totalmente inedito, i sindacati confederali hanno chiesto la partecipazione complessiva in un direttivo che verrà aperto a tutti.

Finalmente si permetterà anche alle altre organizzazioni sindacali, così come chiedevamo da sempre, di affrontare le problematiche che riguardano tutti i lavoratori dello stabilimento Stellantis; questo ci rende estremamente fiduciosi ma quello che ci è stato detto, come fosse un qualcosa che ci deve rincuorare, ossia che la proprietà dell'Acc vede una maggiore quota azionaria di Stellantis, a me non rassicura affatto.

La proprietà ormai battente bandiera francese non ha tenuto molto in considerazione i lavoratori dello stabilimento di Termoli, in quanto le varie officine e produzioni non sono state tutelate. Ora, riportiamo l'attenzione che in 15 anni ha pagato l’attendismo, ora siamo arrivati a questo scenario, quindi quello che chiediamo è la partecipazione dei lavoratori e la serietà dei nostri colleghi, noi ci siamo ed è urgente che ci si mobilito subito, una volta chiusi non potremmo fare più nulla. Meglio tardi che mai».