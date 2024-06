«La politica ci sta lasciando soli», i balneari diffidano il Governo Meloni

TERMOLI. Le associazioni di categoria degli imprenditori balneari non fanno sconti. Promesse elettorali evidentemente disattese, quelle che il Governo Meloni ha fatto due anni fa e ora non riesce a mantenere. Questo è quello che si evince dall’ultima diffida inviata da Sib-Confcommercio Molise e Fiba-Confesercenti. «Cari amici e colleghi – scrive il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione - abbiamo inviato la lettera diffida inviata al Consigliere dr. Elisa Grande Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del consiglio dei ministri affinché eserciti le sue funzioni istituzionali nei confronti degli Enti concedenti. Abbiamo inviato la lettera per conoscenza anche ai Capi di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dell'economia in quanto anche loro competenti in materia per il tramite delle Capitanerie di porto e dell'Agenzia del demanio.

Un doveroso richiamo alle proprie responsabilità (da far valere eventualmente in ogni sede ivi compreso quelle giudiziarie), nel caso si verifichino conseguenze pregiudizievoli in danno dei concessionari. In questa situazione di grande incertezza amministrativa in materia riteniamo opportuno anche formalmente e ufficialmente evidenziare a Palazzo Chigi e ai due Ministeri la contraddittorietà della giurisprudenza amministrativa. Inutile ribadire il colpevole ritardo nella adozione del provvedimento legislativo chiarificatore di spettanza del Governo e del Parlamento. Oramai stucchevole l'indecoroso "teatrino" della politica sulla nostra questione. Irresponsabile che in questa situazione i balneari siano lasciati soli da una politica che fugge dalle proprie responsabilità».

«Le scriventi Organizzazioni maggiormente rappresentative dei balneari del territorio con la presente espongono. La legge 5 agosto 2022 nr. 118 come modificata dal D.L. 29 dicembre 2022 nr. 198 convertito con la legge 23 febbraio 2023 nr. 14 dispone: che la scadenza delle concessioni vigenti è stata fissata al “31 dicembre 2024” (ex art. 3 comma 1); che gli Enti concedenti hanno facoltà di proroga fino al 31 dicembre 2025 “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva” (ex art. 3 comma 3); che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 4 bis “fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b”. Che l’art. 10 quater comma 3 della legge nr. 14/2023 dispone che “le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”. Su queste disposizioni legislative la giurisprudenza amministrativa non è affatto uniforme e chiara ma del tutto contrastante e contraddittoria. A tal proposito è sufficiente segnalare alcuni recenti provvedimenti giudiziari. a) Il Consiglio di Stato dichiara non applicabile la proroga al 2033 e quindi scadute al 2023 le concessioni nel Comune di Rapallo (CdS, Sez, VII nr. 3940 del 30 aprile 2024). b) Lo stesso giorno e il medesimo Collegio giudicante, sospende la riduzione della scadenza dal 2033 al 2023 a quelle nel Comune di Moneglia (CdS, Sez. VII nr. 3943 del 30 aprile 2024). c) Il Consiglio di Stato ritiene che le proroghe della scadenza delle concessioni siano nulle nel Comune di Ameglia (CdS Sez. VII 2 maggio 2024 nr. 3963). d) Il TAR di Bari le considera, al contrario, valide ed efficaci nel Comune di Monopoli e Barletta (nr. 273 del 15 maggio 2024 e altre tre identiche) sulla base proprio di una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativo al Comune di Castiglione della Pescaia (nr. 10378 del 30 novembre 2023). e) Il Consiglio di Stato afferma l’obbligo di messa a gara delle concessioni (CdS Sez.VII n. 10237 del 28 novembre 2023). f) Però per lo stesso Consiglio di Stato le gare vanno sospese perché pende il giudizio davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla devoluzione gratuita delle opere (CdS 17 gennaio 2024 nr. 138). In questa confusione giurisprudenziale vi sono però alcuni principi giuridici ormai certi e incontestabili. 1. Non spetta alla Pubblica amministrazione. o ai Giudici ordinari ma alla Corte Costituzionale la disapplicazione della normativa vigente sulle concessioni demaniali marittime per presunto contrasto con Direttive europee perché dalla stessa potrebbero derivare conseguenze penali in capo ai concessionari ex art. 1161 del c.d.n.. Lo ha chiarito la Consulta con la sentenza 28 gennaio 2010 nr. 28 laddove ha stabilito espressamente che gli “effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se dall’applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale (ex plurimis, Corte di giustizia, ordinanza 24 ottobre 2002, in causa C-233/01, RAS; sentenza 29 aprile 2004, in causa C-102/02, Beuttenmüller; sentenza 3 maggio 2005, in cause C-387, 391, 403/02, Berlusconi e altri; Corte di cassazione, sentenza n. 41839 del 2008)” (punto 5). 2. È di esclusiva competenza dello Stato centrale stabilire le modalità di rinnovo e/o riassegnazione delle concessioni demaniali marittime come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenze nr. 222/2020, nr. 40/2017, nr. 213/2011, 233/2010 e nr. 180/2010). 3. Il presupposto per la corretta applicazione della cd Direttiva Bolkestein è l’accertamento della cosiddetta “scarsità della risorsa” così come chiarito dalla sentenza della CGUE Terza sez. del 20 aprile 2023 C 348 ai punti 43 e segg. 4. La messa a gara delle aree già oggetto di concessione demaniale presuppone la previa applicazione dell’art. 49 del c.d.n. che si presume essere in contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE così come evidenziato dal Consiglio di Stato con Ord. 15 settembre 2022 nr. 8010, 6 settembre 2023 nr. 8184, 17 gennaio 2024 nr. 138 e da ultimo con l’Ord. Nr. 3374 che hanno sospeso gli avvisi di gara proprio per questo motivo. 5. I concessionari possono continuare ad operare anche se le loro concessioni sono scadute o persino dichiarate decadute in quanto “nel bilanciamento degli interessi contrapposti, perciò, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità" (CdS nr. 1813/2024, 1814/2024 e 1815/2024 del 15 maggio 2024 e nr. 3374 del 22 maggio 2024).

Per tutto quanto sopra esposto le scriventi Organizzazioni di categoria chiedono alla S.V. nell’esercizio delle funzioni del Suo Dipartimento di adottare ogni più utile provvedimento per impedire che siano adottati, da parte degli Enti concedenti (Comuni e Autorità di sistema Portuale) che esercitano le relative funzioni in materia, atti amministrativi in violazione della legge 5 agosto 2022 nr. 118 e ss.ii.mm anche al fine di evitare grave ed esteso contenzioso presso l’Autorità giudiziaria competente da parte dei concessionari danneggiati».