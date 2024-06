Crollo immatricolazioni auto in Europa, chiesta Cassa integrazione alla Stellantis di Termoli

TERMOLI. Nel mese di maggio nell'Unione Europea più Efta e Regno Unito sono state immatricolate 1.092.901 auto, il 2,6% in meno dello stesso mese del 2023.

Nei primi cinque mesi del 2024 le vetture vendute sono 5.569.024, in crescita del 4,6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.

Intanto si è riunito nel pomeriggio alla Stellantis di Termoli il comitato esecutivo di stabilimento, costituito da azienda e componenti sindacali Fim-Uilm-Fismic Uglm.

In via cautelativa è stata fatta richiesta di Cassa integrazione Ordinaria per i Motori Fire dal 15 al 28 luglio 2024, per i Motori Gme Gse e V6 dal 15 al 21 luglio 2024.

"Abbiamo concordato per tutto il Plant un'ulteriore settimana di ferie - recita una nota dei sindacati - pertanto la chiusura collettiva estiva sarà dal 29 luglio al 18 agosto 2024".

Nello stabilimento di Termoli lavorano complessivamente 2.000 dipendenti. (FONTE ANSA).