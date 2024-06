Il concorso: selezione per assumere 350 nuovi Vigili del fuoco

ROMA. La Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso comunica che sul sito www.InPA.gov.it, in data 20 giugno 2024 e pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) età non superiore agli anni 26, salvo se già volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) possesso dei requisiti psico-fisici;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

f) possesso delle qualità morali e di condotta.