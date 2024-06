«Vogliono sopprimere la pesca a strascico, mangeremo solo pangasio e filetti»

TERMOLI. Il rappresentante della Fedagripesca Domenico Guidotti non usa mezzi termini per demolire il decreto sul Fermo pesca 2024. Il calendario vede lo stop obbligatorio nel compartimento tra San Benedetto del Tronto e Bari coi pescherecci agli ormeggi dal 16 agosto al 29 settembre, ma dal primo luglio si potrà uscire solo 3 giorni o 72 ore (e occorre comunicarlo), fino al 31 ottobre. Inoltre, non si pesca entro le sei miglia marine, tranne la piccola pesca.

«Ci sembra assurda la diminuzione della pesca a 6 miglia, creando discriminazioni fra imbarcazioni, il resto un nuovo decreto che stabilisce nuove misure tecniche dopo il fermo. Questi ulteriori giorni di fermo aggiunti all'obbligo di dotare anche le piccole imbarcazioni di un sistema di tracciamento dimostra ancora di più che la politica dell’Unione europea è quella di sopprimere la pesca a strascico, ne faremo una ragione e mangeremo solo filetti, pangasio e anellini di calamari provenienti dall'Africa».