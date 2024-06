Vertenza Vibac: il 27 giugno la data decisiva: si cerca l'accordo finale

TERMOLI. Ennesimo incontro interlocutorio, ieri, alla Regione Molise, per la vertenza Vibac, dove si sono ritrovati a distanza di 8 giorni azienda, istituzioni e parti sociali, con la presenza degli assessori Di Lucente e Cefaratti.

Una discussione che ha confermato in buona sostanza il viatico intrapreso nella riunione ministeriale dello scorso 30 maggio, e il 27 giugno alle 16.30 si andrà a verificare il percorso di cassa integrazione straordinaria e la procedura di licenziamento collettivo per 59 esuberi con il criterio di non impegnativa incentivata, contro i precedenti 90, cioè per i lavoratori che daranno l'adesione volontaria al licenziamento con incentivo. L'incentivo comunicato dall'azienda è di 15mila euro lordi.

Ci sono state richieste di innalzare la quota di incentivazione; in ogni caso parallelamente si firmerebbe l'accordo di cassa integrazione straordinaria per 6 mesi.

L'azienda ha comunicato che al termine della cassa integrazione avvierà una nuova procedura di licenziamento collettivo per i restanti esuberi restanti con i criteri di legge, anzianità, mansione e carichi familiari.