Triplica lo sciopero allo stabilimento Fis, otto ore di stop su ogni turno da mercoledì a venerdì

TERMOLI. Continua lo stato di agitazione alla Fis e Carlo Scarati e Massimiliano Recinella, segretari di Uiltec e Femca-Cisl non arretrano di un millimetro, forte della presenza delle maestranze al loro fianco, ponendo criticità sulle relazioni industriali e parlando di rottura del patto sociale per il dietrofront sul riconoscimento al premio di risultato, la produttività legata al Mol, il margine operativo lordo che si è raggiunto in azienda.

«Dopo la consultazione “spintanea” via email, in condizione di bilancio “negativo” (ahahah, altri soldi spesi inutilmente per l’acquisto della piattaforma), condivisa con una sola realtà sindacale territoriale (il Veneto), come se ci fosse ancora il covid che non consentirebbe alle persone di votare (abitualmente lo facciamo, prova ne sia l’uscita dal coordinamento da parte dei Lavoratori di Termoli, avvenuto in data 21, 22 e 23 maggio u.s.), con un peggiorativo, “la consultazione via email, senza quorum (deciso unilateralmente dal coordinamento)”, quanto di più distante dalle regole sindacali che, qui di seguito Vi evidenziamo:

L’accordo Interconfederale del 28.6.2011, ripreso, poi, dal Testo Unico del 10.1.2014, dispone, che «i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali» (firmatarie del trittico di accordi del 2011/2013 e 2014), se sottoscritti da parte di RSA (nell’ipotesi delle RSU è sufficiente l’approvazione a maggioranza dei componenti della rappresentanza unitaria) e sottoposti al voto dei lavoratori qualora ne faccia richiesta almeno un’organizzazione sindacale (firmataria degli accordi interconfederali) oppure il 30% dei lavoratori dell’impresa, stante la validità del referendum con la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.

Detto ciò, vorremmo sottolineare che, seppur la consultazione non ha effetto per quanto sopra evidenziato, nonostante tutto, la maggioranza dei Lavoratori ha espresso la propria bocciatura: non votando Termoli, che raccoglie le misere 73 adesioni all’ipotesi di accordo su 426 Lavoratori, Montecchio 640, “SI” (contro una popolazione più che doppia) e la sola Lonigo che, convintamente, vota per l’approvazione all’ipotesi di accordo (le motivazioni le conoscono tutti). Pertanto, rimane implicito che si diffida il coordinamento a rappresentare Termoli, nell’ulteriore colpo ferale che vorrebbe dare, con la riapertura della discussione del premio 2024 e 2025 che, ci costringerebbe, a non muoverci più nel solo ambito sindacale.

A Termoli, la maggioranza delle Rsu non firmerà l’ipotesi di accordo e proclama nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno, 8 ore di sciopero per turno, nel solco di quanto già deciso con l’ultima assemblea!»