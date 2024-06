"Oltre la crisi: nuove strategie per il vino rosso molisano"

TERMOLI. Confcooperative Molise ha organizzato per venerdì prossimo, 28 giugno, alle ore 17, presso Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo a Termoli, una Tavola Rotonda sul tema della situazione produttiva e di mercato del comparto vitivinicolo. La relazione di introduzione sarà tenuta da Luca Rigotti, presidente del Gruppo Mezzacorona e presidente del Gruppo di Lavoro Vino Copa - Cogeca.

L’evento si chiama "Oltre la crisi: nuove strategie per il vino rosso molisano", dedicato al futuro del vino rosso molisano. In un momento di sfide per il settore, la giornata sarà un'occasione per confrontarsi con la Regione Molise e con gli altri attori della filiera per individuare nuove strategie e percorsi di sviluppo. Interverranno: autorità regionali, rappresentanti delle organizzazioni agricole e vitivinicole, esperti del settore. Al termine degli interventi seguirà un dibattito aperto.