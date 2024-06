«Dialogo urgente nell'Ue per raggiungere una gestione sostenibile della pesca»

BRUXELLES. «Per raggiungere la reale gestione sostenibile della pesca europea è urgente un dialogo sulle tematiche contenute nel pacchetto sulla pesca e gli oceani e, in particolare, nel piano d'azione sulla pesca sostenibile». È quanto ha sottolineato il sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo, nel suo intervento in sessione pubblica al Consiglio Ue Agrifish in corso a Lussemburgo.

«Continuiamo a ritenere che il piano adottato dall'esecutivo Ue a febbraio 2023 non debba avere carattere vincolante e la pesca non sia identificata come la sola responsabile del depauperamento delle risorse ittiche quando su di esse - afferma - insistono diversi fattori come il cambiamento climatico di cui oggi subiamo effetti a causa di eventi metereologici catastrofici nonché l'invasione di specie aliene che continuano a riguardare l'Italia. Il sottosegretario ha aggiunto che la comunicazione pone l'accento sugli ulteriori sforzi che bisognerà intraprendere e questo desta perplessità e che l'approccio olistico è fondamentale ma deve comprendere una valutazione sugli impatti socio-economici che il settore potrà subire se ulteriori misure restrittive verranno applicate.

L'Italia continuerà a fare la sua parte sulla proposta di regolamento europeo sul monitoraggio delle foreste ma il lavoro per raggiungere un accordo al Consiglio Ue dovrà necessariamente proseguire perché numerosi punti dell'articolato sono ancora non chiariti e devono essere meglio sviluppati, ha aggiunto il sottosegretario. Il governo italiano riconosce l'aspetto positivo della proposta avanzata dalla Commissione europea a novembre 2023 che tende a fornire a tutti gli Stati membri un sistema unificato di monitoraggio delle foreste europee, strumento di grande utilità per le politiche di pianificazione territoriale e forestale ma anche di gestione delle emergenze ambientali come gli incendi boschivi e gli attacchi parassitari, ha aggiunto il sottosegretario, ringraziando la presidenza belga dell'Ue per il lavoro svolto».

