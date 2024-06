«Decontribuzione Sud prorogata a fine anno, un passo in avanti»

CAMPOBASSO. Il segretario della Cisl Molise, Antonio D'Alessandro, esprime grande soddisfazione per la decisione di prorogare la Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024.

«Questa misura, che prevede uno sgravio contributivo del 30% per le aziende, rappresenta un sostegno fondamentale per l’occupazione e l’economia delle regioni del Mezzogiorno, compresa la nostra regione del Molise.

La Decontribuzione Sud ha l’obiettivo di mitigare gli effetti negativi dell’epidemia da Covid-19 sull’occupazione, soprattutto in aree che già affrontano sfide socioeconomiche significative. La proroga è il risultato dell’impegno del governo e del successo nel negoziare con la Commissione Europea l’estensione di questa agevolazione vitale.

Sebbene non disponiamo di dati attuali specifici sull’impatto quantitativo della proroga sull’occupazione e sul Pil in Molise, ci aspettiamo che questa continuerà a contribuire positivamente al mantenimento e all’incremento dei livelli occupazionali, nonché a sostenere l’economia regionale. La Cisl Molise si impegna a monitorare gli sviluppi futuri e a lavorare affinché le potenzialità di questa misura si traducano in benefici concreti per i lavoratori e le imprese molisane».