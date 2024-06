«Dovremmo stare tutti i giorni col fiato sul collo di Tavares e Stellantis»

TERMOLI. Nel giorno in cui si appalesa la nuova cassa integrazione a fine luglio, interviene sulla vertenza Stellantis anche l'avvocato Laura Venittelli, presidente della "Casa dei Diritti" e nota giuslavorista, oltreché esponente dem.

«Milena Gabanelli la domanda se l'è posta chiara e la dovremmo riproporre noi, che viviamo in un territorio dove Fiat-Fca Stellantis ha un importante stabilimento (importante in termini di presenze di forza lavoro) e tante e tante risorse statali ha già ottenuto a carico dit utta la collettività nazionale.

Come la Gabanelli anche noi, tutti i giorni, dovremmo stare "con il fiato sul collo" di Tavares rispetto ai progetti che ha su Termoli (dicasi Gigafactory)

Ha fatto clamore che Acc, la joint-venture proprio tra Stellantis, Mercedes e TotalEnergies, abbia comunicato di voler rivedere la sua strategia di fornitura di batterie per auto elettriche a basso costo, bloccando il piano di costruzione della Gigafactory di Termoli.

In una nota si spiega la decisione come una risposta all’evoluzione del mercato automotive con lo spostamento della domanda 'verso veicoli elettrici dai costi più contenuti'.

Ed ecco il bluff di Tavares e il suo accordo con la casa cinese Leapmotor che produrrà auto elettriche a basso costo assemblandole in Polonia un po' cinesi ed un po' Stellantis.

Le prime vetture elettriche cinesi/Sellantis (modello T03) sono state già assemblate la scorsa settimana nello stabilimento del gruppo franco-italiano a Tychy, in Polonia e, a partire da settembre, la produzione partirà a pieno ritmo.

Quindi il blocco della Gigafactory di Termoli è giustificato dal fatto che Tavares/Stellantis hanno deciso di puntare sugli stabilimenti polacchi mandando a carte quarantotto gli investimenti su Termoli?

Eppure il governo ha stanziato 400 milioni di euro, eppure il Ministero dovrebbe sapere quello che sta accadendo, eppure ognuno qui fa come vuole, beffeggiando un'intera comunità. A pensare male, a volte, come dice un noto corregionale "ci si azzecca", ma a Tavares e Stellantis non possiamo lasciarla passare liscia così e soprattutto non possiamo lasciare soli in questa battaglia maestranze e sindacati.

Se il territorio si impoverisce, si impoveriscono tutti.

Scusate per la lunga riflessione ma l'argomento richiede più di qualche rigo».