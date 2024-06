“Alla Pilkington approvata l’ipotesi sul rinnovo del Premio di Partecipazione per il 2024-27”

SAN SALVO . “Lo scorso 20 e 21 giugno si sono svolte le Assemblee retribuite in NSG Pilkington per illustrare l’Ipotesi di Accordo sul Premio di Partecipazione (PdP) siglato con l’azienda lo scorso 28 maggio, così come definito nel Piano di Armonizzazione previsto nell’accordo di fusione per incorporazione di Bravo e Primo in Pilkington Italia.

Questo rinnovo del Premio arriva dopo che il precedente Premio Triennale era stato prorogato di anno in anno fino a marzo 2024 poiché in questo periodo il mercato Automotive e il sistema produttivo in generale sono stati fortemente colpiti da diversi eventi esterni alla gestione operativa: pandemia, crisi energetica e di approvvigionamento componenti e incertezze di mercato relative alla transizione energetica.

Come sappiamo il mercato dell’auto vive tuttora una fase di grande instabilità derivante anche dal ritardo nel lancio di nuovi veicoli che impattano su tutta la catena di fornitura.

Nonostante il contesto sfavorevole, le parti hanno confermato con l’Ipotesi di Accordo siglato, di voler continuare la strategia di un sistema premiante quale strumento di diffusione e condivisione degli obiettivi nonché di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori al miglioramento dei risultati aziendali e all’occupazione.

Grande risalto ha rivestito, inoltre, il capitolo welfare individuale, collettivo e sociale inteso come benessere dei lavoratori da ottenere mediante massimizzazione dei benefici fiscali, iniziative di prevenzione e cura della persona, incremento delle opportunità di conciliazione vita lavoro, rafforzamento delle relazioni con la comunità e tanto altro ancora.

Tutti fattori che rappresentano un reale valore aggiunto per i dipendenti e per il territorio. Con oltre il 95% di voti favorevoli le lavoratrici e i lavoratori hanno approvato l’Ipotesi d’Accordo raggiunta con l’azienda, dimostrando ancora una volta senso di responsabilità e voglia di partecipazione alle sfide che il nostro sito sta affrontando ormai da anni e dove i lavoratori svolgono un ruolo da protagonisti con le loro professionalità e dedizione al lavoro.

I segretari territoriali: Di Cola Emilio Filctem CGIL, d’Elisa Andrea Femca CISL, Schioppa Arnaldo Uiltec UIL e Ranieri Domenico Cobas e la RSU NSG Pilkington ringraziano le lavoratrici e i lavoratori per la partecipazione e la grande fiducia espressa per il lavoro svolto. Nei prossimi giorni le Organizzazioni Sindacali e la RSU incontreranno l’Azienda per ratificare l’Accordo sul rinnovo del Premio di Partecipazione per il prossimo triennio 2024-27.”

Cosi scrivono in una nota Osl e Rsu Nsg Pilkington.