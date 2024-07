Internet delle cose e piani digitali: cresce la sinergia Molise-Croazia

CAMPOBASSO. Il Gal Molise verso il 2000, capofila del progetto europeo Digital Plan - Civil Protection Plan Digitalization through Internet of Things Decision Support System based Platform, finanziato nell’ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Croazia, ospiterà, nei giorni 2 e 3 luglio, presso la sala conferenze dell’incubatore sociale “A. Di Lallo” in via Monsignor Bologna, 15 a Campobasso, l’evento di lancio delle attività.

All’incontro parteciperanno i partner del progetto, ovvero il Parco Nazionale della Maiella, il Comune di Fermo, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Agrra – Agenzia di sviluppo rurale di Zara, il Comune di Dubrovnik, l’Università di Spalato, e Rera – istituzione pubblica per il coordinamento e lo sviluppo di Spalato-Dalmazia.

Il progetto Digital Plan mira a digitalizzare i piani di protezione civile dei comuni e i piani di emergenza delle organizzazioni pubbliche, rendendoli facilmente utilizzabili in caso di emergenza e fruibili alla popolazione, attraverso la creazione di una piattaforma digitale connessa a sensori con tecnologia “Internet delle Cose” (IoT), capaci di intervenire in caso di situazioni di crisi quali terremoti e inondazioni.

Il giorno 3 luglio alle ore 10:15, è convocata una conferenza stampa presso la sede del Gal Molise verso il 2000, via Monsignor Bologna 15, per comunicare il progetto ad un pubblico più ampio, in un’ottica di conoscenza e sensibilizzazione sui temi legati alla digitalizzazione dei piani di protezione civile.