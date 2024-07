Sono 41 i corsi di studio all'UniMol: al via immatricolazioni e iscrizioni

Inizia il percorso di immatricolazione-iscrizione all'UniMol: il video-messaggio di Brunese

CAMPOBASSO. Lunedì primo luglio: si aprono le immatricolazioni per l'aanno accademico 2024-2025

Le prospettive, le conferme, le novità e i vantaggi di iscriversi all'UniMol direttamente dalla voce del Rettore, prof. Luca Brunese.

L'offerta formativa dell’Università del Molise si conferma completa e trasversale, nella sua articolazione in 41 corsi di studi, (19 triennali, di cui una in doppio titolo internazionale con l’Albania, Scienze turistiche; 19 magistrali – di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico).

La novità di quest'anno: il corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie che va a completare la filiera didattica di Fisioterapia.